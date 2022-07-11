Чому українська "бавовна" у тилах ворога зв'язала йому руки

Мене тут нещодавно запитували, яким чином удари по складах із БК та паливом впливають на темпи підготовки та проведення наступу? Щоб не повторюватися, відповідаю...

Вісім прорахованих ходів

1. Наступальні дії (будь-якої форми) пожирають боєприпаси і паливо в неймовірних кількостях і об'ємах... Іншими словами їх треба багато, дуже багато. Особливо, коли твоя арта не точна, а "масована". Це так само справедливо й щодо палива та взагалі паливно-мастильних матеріалів, які витрачаються в наступі у значно більших обсягах, ніж в обороні.

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2. Таким чином стає зрозуміло, що вести цей самий наступ можна лише в тому випадку, коли подача цих боєприпасів і палива налагоджені безперебійно, ритмічно і в достатніх обсягах. Якщо ні, то ваша арта примовкає, а потім і взагалі замовкає. Танки залишаються з 6 – 10 снарядами в боєукладці та сухими баками тощо.

3. У сучасній расєянській армії подача всього цього організована комбінованим способом. На стратегічному та оперативному рівнях це – залізнична мережа (ось чому російське командування так наполегливо і оперативно прагне відновлювати у своїх тилах, на окупованих наших територіях, всю залізничну інфраструктуру – я нарахував принаймні три ворожих залізничних бригади, які завзято працюють щодо цього питання).

Нижче на тактичному рівні – автотранспорт. Але є два нюанси:

потрібні пункти перевалки (так, це і є ті самі бази та склади) для складування вивантаженого з ешелонів і розподілу його по "підрозділах, частинах та в окремих випадках – з'єднаннях".

Для цієї справи так само потрібно багато автотранспорту. В тому числі – спеціалізованого, особливо в частині постачання паливно-мастильних матеріалів. А з автотранспортом у росіянському воїнстві завжди були традиційні трабли.

4. Знаючи ось ці всі особливості своєї системи матеріально-технічного забезпечення, російське військове командування прагне практично за будь-якого планування будь-яких наступальних дій максимально близько підтягнути мережу до бойових порядків своїх ударних угруповань. І ще ближче розташувати до них всі ці бази і склади "поточного забезпечення", а також ті, де все це можна накопичити для масованого, одномоментного використання у разі гострої потреби, якою безперечно є момент переходу в наступ.

5. Робиться це з метою суттєвого скорочення так званого "плеча підвезення". Тобто відстані, на яку необхідно подати той чи інший предмет матеріально-технічного забезпечення у підрозділ з "точки перевалки".

Це дозволяє значно скоротити час від моменту видачі "з точки перевалки" боєприпасу, тонни горючки, сотні банок тушонки тощо до самого моменту використання в самому підрозділі. І уникнути таких моментів, коли наливник спалює більше палива на своє переміщення, ніж доставляє власне до підрозділів (доволі часте, до речі, явище у військах у реальних бойових умовах, коли немає можливості закинути предмети матеріально-технічного забезпечення у підрозділ з "близько розташованої точки забезпечення").

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6. Всі ці особливості організації та функціонування системи матеріально-технічного забезпечення російської армії відомі не тільки самим російським генералам, а й їхнім українським колегам, багато з яких навчалися за тими самими програмами. Тому, гадаю, що думка про те, як гальмувати підготовку чергового "широкомасштабного" наступу расєянців, в українських штабах народилася вже давно. Для реалізації цієї ідеї не вистачало одного, але головного – відповідного інструменту…

7. І ось коли інструмент у ЗСУ з'явився, ідею реалізували. "Бавовна" по тилах супротивника (а саме – по складах і базах його матеріально-технічного забезпечення) почала ширитися і розростатися. Що одразу ж, скажімо так, почало "дуже негативно" позначатися як на рівні "поточного забезпечення" підрозділів супротивника, так і на самому процесі накопичення запасів предметів матеріально-технічного забезпечення, необхідних для продовження наступу.

8. Так, супротивник може дещо "нівелювати" цей негативний ефект. Наприклад, організувавши перевалку просто з ешелонів на вантажівки й ними одразу доставляючи предмети паливно-мастильних матеріалів безпосередньо в підрозділи. Але, як завжди, є нюанси.

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По-перше, це все одно об'єктивно збільшує те саме "плече підвезення" з усіма наслідками, що витікають.

По-друге, де, сц*ко, набрати стільки автотранспорту, коли його, бл*, і так не вистачає, щоб тягати міномети, гармати та інші "корисні штуки" безпосередньо у військах? Самоскидами, зерновозами чи бусиками возити все це? Це з танками та іншими ББМ проблем немає, а в росії традиційно з автотранспортом були проблеми. Тим більше зараз, коли автопром практично став.

По-третє, зберігати, наприклад, снаряди чи паливо безпосередньо в ешелонах на найближчих станціях загрожує наслідками. Бо сьогодні прилетіло по складу на "Камаз-центрі", а завтра цілком може прилетіти і по самому ешелону на станції. У такому разі втрата дефіцитних снарядів, палива, запасних частин (потрібне підставити) буде ще відчутнішою й об'ємнішою.

По-четверте, і хто сказав, що тилові колони з постачанням "вже в безпеці"? Адже вони в ході свого переміщення об'єктивно наближаються до лінії фронту, а, значить, потрапляють в зону дії куди більшої кількості засобів ураження противника, ніж у себе в глибокому тилу. При цьому виявити і вразити їх стає значно легше, ніж десь в оперативному тилу.

Щодо цього питання треба розуміти, що всі заходи, якими командування військ противника зможе "демпфувати" наслідки ударів по своїх тилових базах і складах, тут і зараз мають лише тимчасовий характер. Вибудувати ефективну і дієву систему матеріально-технічного забезпечення, здатну організувати справді якісну підготовку до чергового наступу, супротивник зможе лише за якийсь час.

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Переломний момент

Резюмуємо. Той, хто спланував та організував ось цей наймасовіший удар по об'єктах російської системи матеріально-технічного забезпечення військ у їхніх тилах – дуже грамотний чувак. Однак і той, хто домігся своєчасного постачання "відповідного інструменту" для реалізації цього "бада-буму", гідний не меншої похвали.

Скажу більше, у стратегічному відношенні цю дію зараз ще мало хто здатен зрозуміти та оцінити, а вона, цілком можливо, стане визначальною для всього ходу цієї війни. Через такий чинник, як час, виграш якого для українського командування, очевидно, саме зараз – просто неоціненний.

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