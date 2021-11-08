Вибухи на складах у Сватовому: судитимуть двох командирів

8 листопада 2021 , 10:42
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Джерело:

ДБР

Через вибухи на польовому складі боєприпасів у Сватовому судитимуть двох командирів. Їх звинувачують в недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду.

До суду вже скерували обвинувачувальні акти щодо підозрюваних. Про це 8 листопада повідомили в Державному бюро розслідувань. 

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ДБР скерувало до суду обвиувачення щодо двох командирів

До суду направлені обвинувальні акти стосовно двох командирів реактивних артилерійських батарей ЗСУ,
– розповіли у відомстві. 

Якщо вину щодо недбалого ставлення до військової служби в умовах особливого періоду доведуть, то винним загрожує до 7 років ув'язнення. 

Наразі ДБР відомо, що:

  • у вересні 2015 року командири розмістили військову техніку біля потенційно небезпечного польового складу боєприпасів, що неподалік міста Сватове Луганської області;
  • 29 жовтня 2015 року через диверсію на військовому складі сталася пожежа;
  • вогонь спричинив детонацію боєприпасів, що розлетілися та влучили у вказану військову техніку.

Це призвело до знищення військового майна, зокрема реактивної системи залпового вогню "Ураган" та транспортно-заряджальних машин до них, на 18 мільйонів гривень,
– заявили в ДБР. 

У Державному бюро розслідувань розповіли, що вони продовжують вживати заходів, щоб встановити осіб, причетних до диверсії на артилерійському складі

ДБР показало місця вибухів та пожежі у Сватовому 

 

 

Коротко про вибухи на складі боєприпасів у Сватовому

  • 29 жовтня 2015 року почали вибухати боєприпаси на складах Міноборони, що у Сватовому на Луганшщині.
  • Внаслідок вибухів загинуло четверо осіб: троє військових та один цивільний. 
  • Тільки у лютому 2021 року Офіс генпрокурора повідомив, що за знищення майна під час вибуху судитимуть двох військових. Їм повідомили про підозру.
  • Тоді заявили, що військовослужбовці порушили керівні документи та розташували ввірені їм підрозділі біля складу ракетно-артилерійського озброєння сектору "А". 
  • 7 травня 2021 року слідство завершило розслідування.
Автор: Діана Квасневська