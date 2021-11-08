Вибухи на складах у Сватовому: судитимуть двох командирів
Джерело:ДБР
Через вибухи на польовому складі боєприпасів у Сватовому судитимуть двох командирів. Їх звинувачують в недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду.
До суду вже скерували обвинувачувальні акти щодо підозрюваних. Про це 8 листопада повідомили в Державному бюро розслідувань.
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ДБР скерувало до суду обвиувачення щодо двох командирів
До суду направлені обвинувальні акти стосовно двох командирів реактивних артилерійських батарей ЗСУ,
– розповіли у відомстві.
Якщо вину щодо недбалого ставлення до військової служби в умовах особливого періоду доведуть, то винним загрожує до 7 років ув'язнення.
Наразі ДБР відомо, що:
- у вересні 2015 року командири розмістили військову техніку біля потенційно небезпечного польового складу боєприпасів, що неподалік міста Сватове Луганської області;
- 29 жовтня 2015 року через диверсію на військовому складі сталася пожежа;
- вогонь спричинив детонацію боєприпасів, що розлетілися та влучили у вказану військову техніку.
Це призвело до знищення військового майна, зокрема реактивної системи залпового вогню "Ураган" та транспортно-заряджальних машин до них, на 18 мільйонів гривень,
– заявили в ДБР.
У Державному бюро розслідувань розповіли, що вони продовжують вживати заходів, щоб встановити осіб, причетних до диверсії на артилерійському складі.
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Коротко про вибухи на складі боєприпасів у Сватовому
- 29 жовтня 2015 року почали вибухати боєприпаси на складах Міноборони, що у Сватовому на Луганшщині.
- Внаслідок вибухів загинуло четверо осіб: троє військових та один цивільний.
- Тільки у лютому 2021 року Офіс генпрокурора повідомив, що за знищення майна під час вибуху судитимуть двох військових. Їм повідомили про підозру.
- Тоді заявили, що військовослужбовці порушили керівні документи та розташували ввірені їм підрозділі біля складу ракетно-артилерійського озброєння сектору "А".
- 7 травня 2021 року слідство завершило розслідування.