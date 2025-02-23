Там було 4 землетруси, – Малюк вразив кількістю боєприпасів, знищених у російському Торопці

Під час атаки на ворожі склади у місті Торопець у Тверській області було відчутно 4 землетруси. Загалом було уражено близько 160 тисяч тонн боєприпасів окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова глави СБУ Василя Малюка під час форуму "Україна. Рік 2025".

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Які наслідки атаки на склади з боєприпасами у Торопці

Василь Малюк наголосив, що, на відміну від ворога, українська армія обирає винятково законні військові цілі окупантів, які мають бути уражені, відповідно до всіх правил ведення війни.

За даними генерала, всього успішно вражено було 48 цілей, серед яких склади боєприпасів, аеродроми з військовими літаками, а також нафтовидобувна та нафтопереробна галузь.

У цьому контексті Малюк пригадав знищення складів з боєприпасами в населеному пункті Торопець в Росії, які дуже-дуже гучно вибухали. Під час цього було навіть відчутно 4 землетруси.

Там було знищено 160 тисяч тонн ворожих боєприпасів, в тому числі одна друга всіх запасів – міни калібру 120 міліметрів, які по суті, вибачте, як гарячі пиріжки для їх військовиків,

– резюмував глава СБУ.

Він також підкреслив, що подібних операцій Служби безпеки України разом і Збройними Силами України на території ворога дуже багато.

До слова, влучання по складах з боєприпасами у Торопці відбулося в ніч на 18 вересня 2024 року. За даними джерел 24 Каналу, там зберігалися ракети для комплексів "Іскандер", "Точка-У" та артилерійські боєприпаси.