Окупанти активно відновлюють шляхи логістичного забезпечення, – Генштаб

Наші військові продовжують розбивати плани ворога. Крім цього, вони ще й розбивають їхні склади та командні пункти в прямову значенні.

Через це росія втрачає свою зброю, якою збиралась вбивати українців. Також зменшується і особовий склад.

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Ворог хоче все відновити

Через таке активне нищення складів та боєприпасів ЗСУ влаштували для ворога нову проблему – ускладнення логістики. Адже тепер розміщувати свої склади та командні пункти на окупованих територіях України для них небезпечно.

Чого тільки не роблять окупанти, щоб їх відновити. Навіть будують понтонні переправи через ріки. та все невдало. Генштаб у ранковому зведенні за 30 липня також підтвердив активність росіян. За даними наших військових, ворог проводить активні заходи, щоб відновити свої шляхи логістичного забезпечення.

Хочеться сподіватись, що відновлюють в тому ж місці, де все було зруйноване. Так ЗСУ буде легше громити це відновлення кожного разу.

ЗСУ б'ють по складах

Наші воїни розбивають склади ворога в різних точках фронту та окупованих територій. Голова Нікопольської районної адміністрації Євген Євтушенко повідомляв про те, що ЗСУ вдалося вдарити по ще одному складу росіян з боєприпасами. "Бавовну" окупантам влаштували на Запоріжжі.

Підривали й ще один склад з боєприпасами у Луганській області. Вибух був поблизу Слов'яносербська. Це – невелике містечко в Алчевському районі розташоване на правому березі Сіверського Дінця. Воно вже перебувало в окупації до початку повномасштабної війни.

На окупованій Херсонщині особливо часто "летять в повітря" ворожі склади. Біля Нової Каховки нещодавно вкотре вибухав склад боєприпасів росіян. Його знищили в Чорнянці, що неподалік. Українські військові ж просуваються у Херсонській області.

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