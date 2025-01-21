Там виготовляють Су-25 і не тільки: у ЦПД підтвердили удар по Смоленському авіазаводу в Росії
- У Смоленській області Росії дрони вразили авіаційний завод, де виготовляються та модернізуються літаки російської армії, зокрема штурмовики Су-25.
- Останнім часом в Росії відбуваються атаки безпілотників на стратегічні об'єкти, включаючи авіаційні заводи та нафтобази, що ускладнює підтримку боєздатності російської авіації.
У Смоленській області Росії в ніч проти 21 грудня пролунали вибухи. Під удар дронів потрапив авіаційний завод, який є важливим об'єктом ворога. Там, зокрема, виготовляються та модернізуються літаки російської армії.
Про це 24 Канал пише з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. Вибухи в Смоленську чули близько опівночі. Місцеві жителі повідомляли, що над містом сталося багато потужних "хлопків" біля НПЗ "Ярцево" та авіазаводу.
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У Росії атакований важливий авіаційний завод
Смоленський авіаційний завод має для росіян важливе значення, адже звідси в армію постачаються нові, оновлені та відремонтовані літаки військового призначення, зокрема штурмовики Су-25.
За словами Андрія Коваленка, працівники авіаційного заводу забезпечують капітальний ремонт і технічне обслуговування ворожої техніки, що дозволяє зберігати її боєздатність.
Також Смоленський авіаційний завод тісно пов'язаний із іншими підприємствами оборонного комплексу Росії. Він постачає їм компоненти. До того ж, об'єднуючись з іншими заводами, він бере участь у створенні сучасних авіаційних систем.
Кожен удар по такому заводу руйнуватиме здатність Росії підтримувати власну авіацію у боєздатному стані,
– написав очільник ЦПД.
У Смоленську атакували авіаційний завод: дивитися відео
Вибухи в Росії: останні новини
- У ніч на 20 січня місто Казань зазнало атаки безпілотників. Місцеві жителі чули вибухи в районі вертолітного заводу. Там росіяни виготовляють та ремонтують літаки Ту-160 і дальні бомбардувальники Ту-22М3М/Ту-22М3.
- У Воронезькій області Росії вже 5 днів палає нафтобаза в Лісках. До того там заявляли про "бавовну", внаслідок чого сталися 4 вибухи. Нафтобазу, ймовірно, міг атакувати безпілотник "Бобер" з дальністю польоту до 1000 кілометрів.
- Також 17 січня безпілотники ЗСУ атакували нафтобазу в Калузькій області. На об'єкті сталася пожежа, внаслідок ураження 4 резервуарів з паливом. Через масштабне загоряння довелося евакуювати 50 жителів прилеглих населених пунктів.