Там виготовляють Су-25 і не тільки: у ЦПД підтвердили удар по Смоленському авіазаводу в Росії

У Смоленській області Росії в ніч проти 21 грудня пролунали вибухи. Під удар дронів потрапив авіаційний завод, який є важливим об'єктом ворога. Там, зокрема, виготовляються та модернізуються літаки російської армії.

Про це 24 Канал пише з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. Вибухи в Смоленську чули близько опівночі. Місцеві жителі повідомляли, що над містом сталося багато потужних "хлопків" біля НПЗ "Ярцево" та авіазаводу.

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У Росії атакований важливий авіаційний завод

Смоленський авіаційний завод має для росіян важливе значення, адже звідси в армію постачаються нові, оновлені та відремонтовані літаки військового призначення, зокрема штурмовики Су-25.

За словами Андрія Коваленка, працівники авіаційного заводу забезпечують капітальний ремонт і технічне обслуговування ворожої техніки, що дозволяє зберігати її боєздатність.

Також Смоленський авіаційний завод тісно пов'язаний із іншими підприємствами оборонного комплексу Росії. Він постачає їм компоненти. До того ж, об'єднуючись з іншими заводами, він бере участь у створенні сучасних авіаційних систем.

Кожен удар по такому заводу руйнуватиме здатність Росії підтримувати власну авіацію у боєздатному стані,

– написав очільник ЦПД.

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