У Росії вночі "вибухали" Сочі, Анапа та Краснодар
- У ніч проти 20 лютого українські дрони атакували кілька міст у Краснодарському краї Росії, зокрема Сочі та Анапу.
- Міноборони Росії повідомило, що знешкодили 149 українських безпілотників.
У ніч проти 20 лютого українські дрони атакували кілька російських регіонів. Найбільше перепало Краснодарському краю.
"Бавовна" там розпочалася ще увечері 19 лютого після шостої вечора.
Дивіться також Антидронові сітки не допомогли: СБУ вдарила по нафтобазі "Великолукська", на об'єкті – пожежа
Що відомо про атаку дронів на Сочі та Анапу?
Спершу серія вибухів пролунала над Анапою та Вітязево.
За словами місцевих жителів, було видно спалахи в небі, а від гучного звуку спрацювали сигналізації біля авто. В аеропорту Краснодара запровадили тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден.
Яка була обстановка в Анапі: дивіться відео
Пізніше гучно було й над Сочі. Мешканці міста повідомляли про кілька вибухів. В аеропорту сочі затримувалися близько 20 рейсів на виліт та посадку через повітряну атаку.
Що коїлося у Сочі: дивіться відео
Серія вибухів пролунала і в у передмісті Краснодара та у Сіверському районі.
Жителі Кубані розповіли, що близько 3:40 ночі у південній частині Краснодара та у Сіверському районі пролунало близько 5 вибухів. Про гучні звуки писали мешканці смт Яблоновський.
Вранці міноборони Росії повідомили, що за ніч вдалося знешкодити 149 українських безпілотників, зокрема з них – 28 – над акваторією Чорного моря, 24 – над акваторією Азовського моря та 17 – над Краснодарським краєм.
Зауважимо, що 20 дронів було нібито збито над окупованим Кримом. Там надвечір під ударом перебували військові аеродроми – "Бельбек" та "Кача" поблизу Севастополя та "Саки" у Новофедоровці.
Які наслідки останніх ударів України по Росії?
- Увечері 18 лютого, у російському Бєлгороді частково зникло електропостачання після серії вибухів. Ймовірно дрони влучили по місцевій ТЕЦ.
- Гучно було і в російських Чебоксарах у Чувашії. Це близько 1000 кілометрів від кордону України. Телеграм-канали повідомляють, що під атакою міг опинитися енергетичний об'єкт в районі підприємства "ВНИИР-Прогресс".
- 17 лютого дрони СБУ вдарили по хімзаводу "Метафракс Кемікалс" в Пермському краї, який виготовляє компоненти для вибухових речовин. На заводі прогриміли щонайменше шість вибухів, удар стався, ймовірно, по установці виробництва метанолу.