У Росії вночі "вибухали" Сочі, Анапа та Краснодар

У ніч проти 20 лютого українські дрони атакували кілька російських регіонів. Найбільше перепало Краснодарському краю.

"Бавовна" там розпочалася ще увечері 19 лютого після шостої вечора.

Що відомо про атаку дронів на Сочі та Анапу?

Спершу серія вибухів пролунала над Анапою та Вітязево.

За словами місцевих жителів, було видно спалахи в небі, а від гучного звуку спрацювали сигналізації біля авто. В аеропорту Краснодара запровадили тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден.

Пізніше гучно було й над Сочі. Мешканці міста повідомляли про кілька вибухів. В аеропорту сочі затримувалися близько 20 рейсів на виліт та посадку через повітряну атаку.

Серія вибухів пролунала і в у передмісті Краснодара та у Сіверському районі.

Жителі Кубані розповіли, що близько 3:40 ночі у південній частині Краснодара та у Сіверському районі пролунало близько 5 вибухів. Про гучні звуки писали мешканці смт Яблоновський.

Вранці міноборони Росії повідомили, що за ніч вдалося знешкодити 149 українських безпілотників, зокрема з них – 28 – над акваторією Чорного моря, 24 – над акваторією Азовського моря та 17 – над Краснодарським краєм.

Зауважимо, що 20 дронів було нібито збито над окупованим Кримом. Там надвечір під ударом перебували військові аеродроми – "Бельбек" та "Кача" поблизу Севастополя та "Саки" у Новофедоровці.

Які наслідки останніх ударів України по Росії?