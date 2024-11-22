Щоб знищити людей: що відомо про першу атаку по Сумах дронами зі шрапнеллю
Російські окупанти вдарили по Сумах трьома дронами-камікадзе. Окупанти пошкодили багатоповерхівки, приватні житлові будинки, магазини та авто.
Вибухи в Сумах пролунали о 5:11, 5:12, 5:24 22 листопада. У Сумській міській адміністрації повідомили, що Росія вдарила по житловому мікрорайону обласного центру.
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Суми вперше атакували дрони зі шрапнеллю
У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що Росія атакувала Суми трьома дронами-камікадзе.
Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх розповів, що Росія вперше вдарила по Сумах "Шахедами" зі шрапнеллю.
Ця зброя застосовується для знищення людей, а не для знищення об'єктів. В Сумах це вперше,
– наголосив очільник ОВА.
У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що станом на 8:22 проводили пошуково-рятувальні та аварійно-відновлювальні роботи. На місцях подій працювали:
- рятувальники,
- посилені слідчо-оперативні групи поліції,
- вибухотехніки.
Також Україна документувала воєнні злочини Росії.
Які пошкодження спричинили росіяни
Уранці (22 листопада – 24 Канал) війська Росії атакували Суми трьома дронами-камікадзе. Пошкоджені 12 багатоповерхових та 5 приватних житлових будинків, магазин та 3 автомобілі,
– розповіли в МВС України.
Глава Сумської ОВА повідомив, що друге російський дрон влучив в район мосту з вулиці Сумської артбригади на проспект Свободи. Внаслідок удару там:
- впала електроопора,
- зруйновані приміщення шиномонтажу,
- вибиті понад 100 вікон у багатоповерхівці.
Внаслідок удару росіян в Сумах пошкоджене приміщення Державної екологічної інспекції. Там тимчасово призупинили приймання громадян та не працює гаряча лінія.
Наслідки атаки по Сумщині: дивіться відео
Багато за цей рік, за останні місяці ударів, які призначались виключно для знищення цивільного населення. Ніяких об'єктів військових тут немає,
– сказав начальник Сумської ОВА Володимир Артюх Суспільному.
Варто зауважити, що в місті почав діяти штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій у школах № 15 і № 2. Там приймають заявив від постраждалих на обстеження пошкодженого житла та консультуватимуть з інших питань. У штаб можна зателефонувати за номером 0665437677.
Наслідки атаки по Сумах / фото ОВА, Суспільного, Кордон.Медіа, поліції
Люди поранені, загиблі та, можливо, під завалами
Внаслідок атаки росіян по житловому мікрорайону, попередньо, 2 людини загинули, 12 зазнали поранень різного ступеня тяжкості,
– заявили в ОВА.
Суспільне повідомило, що внаслідок удару загинув 30-річний чоловік.
Рятувальники повідомили, що з багатоквартирного житлового будинку, який зазнав значних пошкоджень, деблокували двох постраждалих та передали їх медикам швидкої.
Рятувальники витягували людей з-під завалів: дивіться відео
Очільник Сумського осередку ГО "Добробат" Олексій Клюєв в ефірі КИЇВ24 розповів, що в потрощених будинках ще працюють рятувальники. Під завалами ще, ймовірно, залишаються люди.
Під завалами в Сумах можуть бути люди / фото ДСНС та ОВА