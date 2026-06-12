Сумщину масовано атакували БпЛА: у Шосткинській громаді загинула жінка

Ударні безпілотники застосувала російська армія вночі 12 червня проти України. Одна з цілей ворога була у Сумській області.

Мовиться про Шосткинську громаду, і про наслідки її обстрілу розповіли в ОВА. 24 Канал пише, яка є інформація на цей момент.

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Що відомо про обстріл Сумщини вночі 12 червня?

Повітряну тривогу у різних районах Сумської області вночі 12 червня оголошували неодноразово. Російська армія загрожувала ударними безпілотниками. Місцеві чули вибухи.

Ближче до 4 ранку очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров розповів у соціальних мережах, що обстріл дронами був масованим та не минувся без наслідків. Особливо потерпіла Шосткинська громада.

Вже відомо, що значно постраждав об'єкт цивільної інфраструктури, поруйнована триповерхова нежитлова споруда. На жаль, загинула 44-річна жінка, і ще одна жінка, 33 років, має важкі травми.



Наслідки повітряної атаки Росії на Шосткинську громаду Сумщини / Фото ОВА

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Додамо, що ввечері 11 червня ворог ударив безпілотниками по Київській області. Під атакою опинився Бориспільський район, де у небо здійнявся високий стовп густого диму.