Росія вдарила по Сумській громаді: пошкоджено житловий будинок

Російська армія продовжила атаки по цивільних українцях. Черговий ранок в Сумській області не минув спокійно через обстріл з боку окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумського міського голову Олександра Лисенка.

Дивіться також Комбінована атака Росії по Україні: що відомо про ворожий обстріл 21 квітня

Росія вдарила по Сумській області

Зранку 21 квітня російські військові атакували один зі старостатів Сумської територіальної громади. Унаслідок обстрілу було пошкоджено дах житлового будинку.

На щастя, жителі не постраждали. Влада обіцяє надати їм відповідну допомогу.

Нагадаємо, рано вранці росіяни атакували "Шахедами" Черкаську область. Протиповітряна оборона збила там 8 дронів. БпЛА пошкодили об'єкт інфраструктури зазнав пошкоджень. Жителі не повідомляли про руйнування будинків.

Також ворог завдав удару по Миколаївській області ракетою Х-31П, а Одеську область атакував із Криму ракетою "Онікс".

Цієї ночі та зранку вибухи також лунали в Київській та Дніпропетровській областях.

Після закінчення "великоднього перемир'я" Росія запустила по Україні 96 БпЛА. Сили ППО та авіація змогли знищити 42 ударні дрони на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 47 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.