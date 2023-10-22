У Тегерані у Корпусі вартових ісламської революції пролунали вибухи, – ЗМІ
У іранській столиці Тегерані ввечері 21 жовтня пролунали потужні вибухи. Згодом стало відомо, що гучні звуки лунали з будівлі Корпусу вартових ісламської революції у місті.
Про це повідомляють опозиційні іранські ЗМІ. За попередніми даними, вибухи могли влаштувати повстанські сили, що діють у столиці Ірану, передає 24 Канал.
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Що відомо про вибухи в Ірані
Опозиційні іранські медіа оприлюднили відео, де чутно кілька потужних вибухів, які пролунали у Тегерані. Після вибухів в автівок, що були припарковані поруч із місцем події, спрацювали сигналізації.
У Тегерані пролунали потужні вибухи: дивіться відео
За попередніми даними, мовиться про будівлю, розташовану на Північному Сході Тегерана. Там на момент вибуху перебували підрозділи збройних сил Ірану – Корпусу вартових ісламської революції.
Наразі достеменно невідомо, чи є постраждалі серед іранських бойовиків або пошкодження будівлі, де пролунав вибух. Крім того, іранська влада поки що не коментувала вибухи у будівлі Корпусу вартових ісламської революції.
Востаннє в Ірані були вибухи у січні 2023 року
- В Ірані вночі 29 січня пролунали кілька потужних вибухів на військових об'єктах країни. У владі заявили про ймовірну атаку дронами іранських об'єктів.
- Гучні звуки вибухів підтвердили у міноборони Ірану, на сайті якого на короткий час з'явилося повідомлення про події в країні. У міністерстві наголошували, що шкода від завданих ударів буцімто невелика.
- Вибухи також лунали й 30 січня. За попередніми даними, тоді у місті Мехабад звучали вибухи після гулу літаків, а також виникла потужна пожежа, а по колоні Корпусу вартових ісламської революції завдали удару на кордоні Сирії та Іраку.
- У виданні Al Arabya заявили, що до обстрілу, можливо, причетні Військово-морські сили Сполучених Штатів, які могли атакувати склад, у якому зберігались балістичні ракети. Деякі ЗМІ також казали про причетність до цих атак Ізраїлю, який міг розпочати свою військову операцію.