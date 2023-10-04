В окупованому Токмаку пролунали гучні вибухи
4 жовтня 2023, 13:22Читать новость на русском
Джерело:Іван Федоров
Токмак Запорізької області досі перебуває під окупацією російських військ. 4 жовтня у місті пролунали потужні вибухи.
Про гучні вибухи повідомили місцеві жителі. Що там саме відбувається – наразі з’ясовують.
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У Токмаку – потужні вибухи
Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, українські захисники долучилися до "перевірки систем оповіщення", яку анонсували російські терористи.
Токмак, як чути? Сили оборони долучилися до "перевірки систем оповіщення", яку анонсували росіяни. Мешканці повідомляють про гучні вибухи в місті,
– написав він.
Яка ситуація у Токмаку: останні новини
- Іван Федоров повідомляв, що загарбники у тимчасово окупованому Токмаку вже панікують. Так, вони вивозять так звані заклади "освіти", органи "влади" та свої сім'ї.
- Також окупанти поширюють фейк, що буцімто збираються покидати Токмак. Однак наразі ця інформація спрямована на внутрішнього російського споживача.
- До речі, на сьогодні навколо Токмака російські загарбники заливають окопи бетоном та будують нові лінії оборони. Крім того, вони прокладають нові транспортні шляхи, що спростити доставку військових вантажів.