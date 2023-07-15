В окупованому Токмаку пролунали 3 серії вибухів: росіяни хваляться ППО й одночасно жаліються
Джерело:Іван Федоров
У Токмаку знову була потужна "бавовна". Цього разу місцеві жителі чули чимало вибухів.
У тимчасово окупованому росіянами Токмаку протягом 15 липня лунали вибухи. Про це мер Мелітополя Іван Федоров написав у своїх соцмережах.
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Що відбувається у Токмаку
Федоров заявив, що у Токмаку було гучно.
Жителі повідомляють про третю серію вибухів у тимчасово окупованому місті,
– додав він.
Пропагандистські ЗМІ країни-агресорки заявили, що російська ППО нібито збила над містом "ворожу ракету". Також кремлівські медіа спробували безпідставно звинуватити ЗСУ у буцімто "спробі обстрілів мирних районів Токмаку".
Однак не всі окупанти вихваляються своєю ППО. Інші загарбники, навпаки, жаліються. Як пише телеграм-канал "Бердянськ Сьогодні", росіяни підтверджують ураження їхніх позицій в районі Токмаку. Ба більше, як зазначається у повідомленні, вони "виють від безпорадності та відсутності можливості будь-як протистояти ударам ЗСУ".
У Токмаку постійно стається "бавовна"
- Нещодавно у тимчасово окупованому місті Запорізької області знову було дуже гучно. У ніч на 16 липня там пролунало 6 потужних вибухів.
- Після цього речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк у розмові з 24 Каналом натякнула, що "бавовна" завітала до пунктів, де російські окупанти зосереджували свої ресурси. За її словами, під час контрнаступу ЗСУ відбувається знищення потужностей ворога.
- Згодом мелітопольський міський голова Іван Федоров заявив, що у Токмаку ЗСУ потужно вдарили по ворожому заводу. Також наші захисники ліквідували понад 200 окупантів разом "комендантом", якого призначили росіяни.