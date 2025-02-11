Теракти у ТЦК: у поліції розповіли, як російські спецслужби вербують українців для підривів

У Дніпрі 14 грудня в одному з ТЦК та СП прогримів вибух. Це був теракт, який вчинив 37-річний місцевий чоловік та його 2 спільники, що були завербовані російськими спецслужбами.

Усіх причетних до теракту в ТЦК Дніпра оперативно затримали наші правоохоронці, і тепер вони перебувають під вартою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

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Як росіяни вербують українців для здійснення терактів в ТЦК

У поліції розповіли що 14 грудня 2024 року близько 15 години дня у Дніпрі починає лунати сигнал повітряної тривоги. У цей час біля однієї з адміністративних будівель в центральному районі міста стається вибух.

Унаслідок цієї події гине чоловік, ще четверо людей зазнають поранень, серед них двоє поліцейських.

Правоохоронці встановили, що незадовго до вибуху до адміністративної будівлі під'їхав службовий автомобіль, з якого вийшли 2 працівників поліції та 2 працівників ТЦК. Унаслідок детонування невідомого вибухового пристрою, військовослужбовець ТЦК загинув, поліцейські травмувалися.

У ході проведення першочергових слідчих дій одразу стає зрозуміло – це не атака з повітря, це – теракт. Під час огляду місця події поліцейські звернули увагу, що на землі лежало багато металевих осколків у вигляді гайок. Також, у картонній коробці, неподалік місця скоєння злочину, був виявлений мобільний телефон, з якого велась трансляція – момент підриву був контрольований,

– розповіли у поліції.

Після цього оперативники почали шукати того, хто заклав вибухівку і привів її у дію. Нацполіція разом з СБУ разом похвилинно встановили переміщення підривника.

"Так, напередодні теракту він прибув до Дніпра та поселився у помешканні своєї матері, потім на камеру свого телефона зробив фото приміщень ТЦК міста і скинув геолокації цих об'єктів «куратору». Навпроти місця теракту фігурант залишив мобільний телефон у коробці так, щоб "замовник" міг спостерігати безперервну відеотрансляцію", – зазначили поліцейські.

Уже протягом декількох годин після теракту правоохоронці затримали безпосереднього виконавця злочину. Ним виявився 37-річний уродженець Дніпра, який проживав в Одесі та працював на спецслужби ворога.

З собою він мав мобільний телефон та ноутбук, через який спілкувався з "куратором". Також поліцейські виявили одяг, який був на чоловікові безпосередньо під час виконання теракту.

Зловмисник не очікував, що буде затриманий так швидко, адже за пів години до цього листувався зі співробітником ФСБ, котрий пообіцяв, що невдовзі скине гроші за "виконану роботу". Життя правоохоронців, військових та цивільних осіб було оцінено в одну тисячу доларів США. Сам же поплічник ворога відкрито висловлював свою антиукраїнську позицію,

– зазначили у поліції.

У ході проведення досудового розслідування слідчі з'ясували, що чоловік діяв не сам, а мав ще двох спільників. Ними виявилось подружжя – 33-річний чоловік та його 25-річна дружина, котрі проживали разом зі своєю неповнолітньою дитиною.

"Згідно з російськими інструкціями, вони виготовили саморобний вибуховий пристрій для теракту, заховали його у пакет, заклали у заздалегідь визначене місце та стежили, доки "виконавець" забере пакунок. На відео з камер спостереження вони клали вибуховий пристрій з дитиною на руках", – розповіли правоохоронці.

Після проведення обшуку за їх місцем помешкання, правоохоронці знайшли та вилучили компоненти нового пристрою, тим самим запобігши вчиненню нового теракту на території Дніпра.

Нині всі троє поплічників ворога затримані та перебувають під вартою. Слідчі повідомили їм про підозру за статтями Кримінального кодексу України про терористичний акт та готування до злочину. Терористам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Що сказали в поліції про наміри ворога з такими вибухами в ТЦК

У Нацполіції підкреслили, що ці випадки – не перша спроба російських спецслужб вбити або поранити правоохоронців та військових у тилу.

Роблять вони (росіяни – 24 Канал) це руками українців, яких вербують через соціальні мережі – довго спілкуються, нав'язують проросійські погляди, пропонують грошову винагороду в обмін на виконані завдання. Такі заходи направлені на дестабілізацію ситуації задля посилення негативних емоцій з боку українському народу і нарікань на силові структури нашої держави,

– пояснили поліцейські.

Водночас правоохоронці висловили впевненість, що дестабілізувати ворогу нашу державу не вдасться. Адже, як і в останніх двох випадках, кожен агент, який пішов на співпрацю з окупантами буде затриманий поліцією та СБУ, а кожен замовник теракту буде встановлений.

До слова, окрім Дніпра, вибух також пролунав і поблизу ТЦК у Павлограді. Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у теракті, їм уже обрали запобіжні заходи.

Вибухівка також спрацювала й на території Кам'янець-Подільського ТЦК та СП. Унаслідок цього теракту загинув цивільний, а поранень зазнали 4 особи.