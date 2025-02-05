Підриви ТЦК: у ЦПД пояснили, як Росія вербує людей для виконання терактів

В Україні прокотилися хвиля терактів у ТЦК, зокрема, 5 лютого стався інцидент у Кам'янець-Подільському. Раніше прогриміли вибухи у Павлограді та Рівному, а у Полтавській області застрілили працівника ТЦК. Вже затримано зловмисників, що вчинили ці злочини, і вони, за даними СБУ, працювали на російські спецслужби.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що це друга хвиля після вербування українців для підпалу машин військовослужбовців. Зараз диверсійні дії на території України здійснюють дві російські розвідувальні структури – ГРУ та ФСБ.

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Намагаються розколоти суспільство

"Вони через соцмережу телеграм вишукують переважно молодь, підлітків, які не дуже поінформовані, абстрагувалися від війни і живуть у своїй інформаційній "бульбашці". Деякі йдуть свідомо на співпрацю", – зазначив він.

Їм, за словами Коваленка, обіцяють легкі гроші – від 500 до декількох тисяч доларів. Завдання ставлять не точно і не завжди завербовані виконавці можуть знати, що вони роблять і куди несуть, – дізнаються в останній момент.

Проте російські куратори, як пояснив він, не виплачують їм гроші після виконання завдання. Якщо людина залишається живою, її дуже швидко затримують, і часто – ще до виконання завдання.

Ще часто росіяни не чекають, поки людина залишить вибухівку, а роблять так, щоб вона спрацювала ще в руках або на плечах завербованої людини. Вони намагаються одразу вбити виконавця,

– сказав керівник ЦПД.

Зараз почастішали випадки таких інцидентів, тому що росіяни багато вкидають інформаційних ресурсів на тему мобілізації і ТЦК і намагається розколоти українське суспільство на цивільних та військових. І через ТЦК, на його думку, роблять все, щоб цивільні українці ненавиділи військових.

Ці диверсії мають підкріплювати стратегію медійних наративів: мовляв, якщо є диверсії і вчиняють їх українці, значить це не вербування з боку Росії, а це роблять самі українці, яких дістало ТЦК. Звісно вони не самі це роблять – їм обіцяють гроші, і це операція росіян,

– зауважив він.

Зараз дужа багато ботів у соцмережах за допомогою ШІ пишуть українською мовою, а у них у всіх є магістральний наратив. Він, за словами керівника ЦПД, співпадає з думками прошарку українського суспільства, яке боїться їхати на війну і не любить ТЦК.

"Ботами підкріплюється ця нелюбов і масштабується. Однак жоден бот не пише про те, що у війні винна Росія і також у мобілізації, адже її не було, якби Росія не розпочала цю війну. Тому єдине, що ми можемо – воювати, а якщо припинимо, то не буде нашої країни", – зазначив Андрій Коваленко.

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