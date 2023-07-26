Вибухи вдруге за день пролунали на Житомирщині: негайно в укриття

В Україні станом на вечір 26 липня триває повітряна тривога. Вдруг за день на території області пролунали вибухи.

Повітряні сили близько 19:30 повідомили, що жителям Житомирської області варто негайно йти в укриття цивільного захисту. На той час вже вся Україна була "червоною".

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Жителів області просять перебувати в укриттях цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Це – вже другі вибухи за день на Житомирщині

Вдень 26 липня по всій території України вже оголошували повітряну тривогу. Тоді на території області пролунали вибухи. Можливо, працювали сили ППО. Деталей наразі не розкривають.

Українцям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео й викладати у мережу роботу захисників українського неба. Це допомагає російським окупантам.

Що кажуть у Повітряних силах

Російські окупанти увечері 26 липня атакували Україну ракетами. Їх ворог запустив з Каспію. У Повітряних силах ЗСУ наголошували, що вони спершу зайшли з Півночі. Тоді про загрозу попередили Харків. А вже за декілька хвилин надійшло повідомлення, що ракети змінили курс й летять на Дніпро. Згодом ракети знову змінили курс.