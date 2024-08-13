Вибухи на Вінниччині: по "Шахедах" працювала ППО

Росія продовжує завдавати ударів "Шахедами" по Україні в ніч проти 13 серпня. Вибухи пролунали тепер на Вінниччині.

Про рух "Шахедів" у бік області повідомляли Повітряні сили. Згодом з’явилася інформація про вибухи, повідомляє 24 Канал.

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Вінниччина під ударом "Шахедами"

Про вибухи на Вінниччині повідомили як моніторингові спільноти, так і місцеві телеграм-канали приблизно о 3:20. Попередньо, ППО працювала по "Шахедах".

О 3:45 з’явилася інформація про повторні вибухи. Це також наші захисники неба відбивали удар ворожих БпЛА.

Наразі інформація про вибухи не є офіційно підтвердженою. Також немає повідомлень від місцевої влади, чи є якісь руйнування та поранені. О 3:52 в області оголосили відбій.

Пам’ятайте, що у разі тривоги необхідно негайно йти в укриття або дотримуватися правила двох стін.

Цієї ночі ворог також атакував "Шахедами" Чернігівщину – тут постраждала цивільна інфраструктура. Також під ударами опинилися Полтавщина та Сумщина.