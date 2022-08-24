Ворог лютує, як ніколи: Тимошенко повідомив про збиття безпілотника над Вінниччиною

У День незалежності України росія лютує, повітряні тривоги лунають чи не кожної години. Проте ЗСУ намагаються відбити всі загрози за допомогою ППО. Зокрема, на Вінниччині українські військові збили ворожий безпілотник.

Про це повідомив заступник Керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Зазначимо, що за кілька годин до цього ворожий безпілотник збили над Чернігівщиною.

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Тимошенко розповів, що ворожий безпілотник залетів на Вінниччину, проте його збили наші військові.

Сьогодні ворог лютує як ніколи. Дякую нашим захисникам що відбивають спроби противника атакувати Україну,

– написав він.

Напередодні повідомлялося, що у Вінницькій області під час масштабної повітряної тривоги близько 16:00 чули звуки вибухів. Це працювала система ППО. Голова ОВА Сергій Борзов повідомив, що ЗСУ успішно спрацювали і "приземлили" ворожий об'єкт. Тепер стало відомо, що це був безпілотник.

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Щодня росія атакує міста та села України, однак 24 серпня потрібно бути особливо пильними, оскільки сьогодні Україна відзначає головне державне свято – День Незалежності. Передбачити, куди битимуть окупанти та куди можуть впасти уламки ворожих ракет після успішної роботи ППО – неможливо. Пам'ятайте, що ми воюємо з країною-терористом.