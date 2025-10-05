У ніч проти 5 жовтня російські окупанти здійснили масований обстріл України ракетами та безпілотниками. Зокрема, ворог атакував Вінницьку область.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на першу заступницю начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталію Заболотну.

Що відомо про російський удар?

У Вінницькій обласній військовій адміністрації розповіли про ворожий удар по цивільному об'єкту.

Внаслідок нічної ворожої масованої атаки на Вінниччині є влучання в промисловий цивільний об'єкт,

– написала Наталія Заболотна.

Вона підкреслила, що станом на зараз інформація про постраждалих не надходила. На місці працюють усі відповідні служби.

Які наслідки та деталі нічного обстрілу?