Росія вдарила по цивільному об'єкту на Вінниччині
- У ніч проти 5 жовтня російські окупанти обстріляли Вінницьку область, влучивши в промисловий цивільний об'єкт.
- Постраждалих немає, на місці працюють відповідні служби.
У ніч проти 5 жовтня російські окупанти здійснили масований обстріл України ракетами та безпілотниками. Зокрема, ворог атакував Вінницьку область.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на першу заступницю начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталію Заболотну.
Дивіться також Масована атака по Україні, вибухи у низці міст через ракети й БпЛА: хронологія 1320 дня війни
Що відомо про російський удар?
У Вінницькій обласній військовій адміністрації розповіли про ворожий удар по цивільному об'єкту.
Внаслідок нічної ворожої масованої атаки на Вінниччині є влучання в промисловий цивільний об'єкт,
– написала Наталія Заболотна.
Вона підкреслила, що станом на зараз інформація про постраждалих не надходила. На місці працюють усі відповідні служби.
Які наслідки та деталі нічного обстрілу?
Нагадаємо, що в ніч проти 5 жовтня Росія здійснила масований обстріл України з використанням понад 600 цілей, включаючи безпілотники та різні ракети.
Унаслідок атаки у деяких областях вже зафіксовані часткові аварійні відключення світла. Є пошкодження енергетичних об'єктів України.
Зокрема, частина Львову залишилася без світла через обстріл окупантів. Громадський транспорт у місті також тимчасово не працював, очікувалося відновлення після закінчення тривоги.
Серія вибухів також прогриміла в Івано-Франківську. Жителів закликали перебувати в безпечних місцях.