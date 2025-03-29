На Вінниччині та Житомирщині лунають вибухи
- Вночі 29 березня на Вінниччині та Житомирщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги, офіційної інформації про руйнування чи постраждалих наразі немає.
- Ворог застосував дрони-камікадзе та ракети для ударів, місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів, а обласні військові адміністрації закликали громадян не ігнорувати сигнали тривоги.
Вночі 29 березня на Вінниччині та Житомирщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Офіційної інформації про руйнування чи постраждалих поки немає.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на місцеві Telegram-канали. За попередніми даними, ворог вночі застосував дрони-камікадзе та ракети для ударів по центральних областях країни.
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Вибухи на Вінниччині та Житомирщині
У соцмережах місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів у Вінницькій та Житомирській областях. Наразі офіційних даних про руйнування або постраждалих немає.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
В обласних військових адміністраціях закликали громадян не ігнорувати сигнали тривоги та залишатися в укриттях до офіційного відбою.
Місцева влада та Збройні Сили України наголошують, що небезпека залишається високою, адже Росія продовжує застосовувати тактику масованих ударів по українських містах.