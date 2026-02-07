У стіні утворилася дірка: ворог атакував цивільні будівлі на Вінниччині

Ворог в ніч проти 7 лютого атакував Вінничину. Під час обстрілу було пошкоджено навчальний заклад, у стіні з'явилася велика дірка.

Про це пише начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Постраждав не лише навчальний заклад, але й будівлі поруч.

Які пошкодження є на Вінниччині через атаку 7 лютого?

Під час масованої атаки по Україні є значні руйнування в Ладижині. Ворог вгатив по мирному місту й пошкодив стіну одного з навчальних закладів. Також постраждали п'ять будівель навколо, зокрема гуртожитки. Там вибито двері та розбито понад 150 вікон.

Крім того, за словами Заболотної, було пошкоджено систему теплопостачання.

На щастя, поранених не має. На місці вже працюють усі відповідні структури. Триває оцінка руйнувань,

– розповіла начальниця ОВА.

Адмінкорпус аграрного коледжу та будинки, де проживають люди, будуть відновлювати. Для цього залучають підтримку міжнародних фондів.

Росіяни вдарили по будинках на Вінниччині / Фото ОВА

Де вгатила Росія вночі та зранку 7 лютого?