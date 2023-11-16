Вибухи на військовій частині в Росії: місцеві бідкаються, що не було сирен, військові зникли
Вночі у Волгоградській області повідомляли про "збиття" невідомих дронів, однак згодом "чомусь" спалахнув склад зі зброєю. Звісно, влада заявила про "успішну" роботу ППО, але родичі військових пишуть, що не можуть з ними зв'язатися.
Також не було жодного сповіщення під час нічного нальоту дронів на Котлубань. Люди скаржаться, що не знали, що ж їм робити в цей час, тому прямо посеред ночі тікали з селища.
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Нічні проблеми Котлубані
Місцеві жителі скаржаться, що попри наліт дронів, вночі не звучало жодних сповіщень про повітряну тривогу. Налякані мешканці Котлубані самостійно евакуйовувалися в сусідні населені пункти. Одна з таких жінок втекла з двома дітьми прямо посеред ночі – розповідає, що прокинулася від потужного звуку.
Спочатку запанікувала. Воно, все це, гриміло і гриміло... ніяких сирен, ніякого сповіщення для людей. Я дивлюсь потім, люди почали писати в нашій місцевій групі... Писали, тікайте, хто куди може, і не чекайте,
– розповідає місцева.
Потім вона почала будити дітей – у старшого почала істерика, а молодший нічого не розуміє. Жінка поділилася, що лиш згодом дізналася, що у військовій частині сирена була, але місцевим її чути не було. Ті чули тільки вибухи і спостерігали за вогняною хмарою.
Жінка розповіла, що "глава адміністрації наш сам сказав, щоб люди виїжджали вночі". Російські ЗМІ намагалися зв'язатися з очільником, однак той не бере слухавки. Так само не відповідає й керівник Городищенського району.
Також родичі військовослужбовців, які перебували на чергуванні у військовій частині в Котлубані, скаржаться, що не можуть додзвонитися до солдатів. Вони ніяк не можуть зрозуміти – є жертви, чи немає.
Що відомо про нічну атаку
- Близько першої години ночі 16 листопада у Котлубані, що у Волгоградській області, спалахнув об'єкт міноборони Росії. Відомо. що причиною стали невідомі дрони. Спочатку місцева влада писала, що вдалося відбити атаку, однак стало відомо, що принаймні один безпілотник потрапив у ціль.
- Ймовірно, вибухав арсенал ГРАУ військової частини під номером 57229-51, де розташовується склад артилерійських боєприпасів. Палало протягом 4 годин. За цей час евакуювали близько 600 місцевих мешканців.
- Якщо припустити, що атаку здійснили українські дрони, то вони могли пролетіти відстань понад 400 – 500 кілометрів. У ГУР не підтвердили причетність України до атаки, однак і не заперечили. Андрій Юсов наголосив, що "одного арсеналу ворог сьогодні позбавився".