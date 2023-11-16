Вибухи на військовій частині в Росії: місцеві бідкаються, що не було сирен, військові зникли

Вночі у Волгоградській області повідомляли про "збиття" невідомих дронів, однак згодом "чомусь" спалахнув склад зі зброєю. Звісно, влада заявила про "успішну" роботу ППО, але родичі військових пишуть, що не можуть з ними зв'язатися.

Також не було жодного сповіщення під час нічного нальоту дронів на Котлубань. Люди скаржаться, що не знали, що ж їм робити в цей час, тому прямо посеред ночі тікали з селища.

Дивіться також Долітає не лише до Москви: як і наскільки далеко Україна б'є по території Росії

Нічні проблеми Котлубані

Місцеві жителі скаржаться, що попри наліт дронів, вночі не звучало жодних сповіщень про повітряну тривогу. Налякані мешканці Котлубані самостійно евакуйовувалися в сусідні населені пункти. Одна з таких жінок втекла з двома дітьми прямо посеред ночі – розповідає, що прокинулася від потужного звуку.

Спочатку запанікувала. Воно, все це, гриміло і гриміло... ніяких сирен, ніякого сповіщення для людей. Я дивлюсь потім, люди почали писати в нашій місцевій групі... Писали, тікайте, хто куди може, і не чекайте,

– розповідає місцева.

Потім вона почала будити дітей – у старшого почала істерика, а молодший нічого не розуміє. Жінка поділилася, що лиш згодом дізналася, що у військовій частині сирена була, але місцевим її чути не було. Ті чули тільки вибухи і спостерігали за вогняною хмарою.

Жінка розповіла, що "глава адміністрації наш сам сказав, щоб люди виїжджали вночі". Російські ЗМІ намагалися зв'язатися з очільником, однак той не бере слухавки. Так само не відповідає й керівник Городищенського району.

Також родичі військовослужбовців, які перебували на чергуванні у військовій частині в Котлубані, скаржаться, що не можуть додзвонитися до солдатів. Вони ніяк не можуть зрозуміти – є жертви, чи немає.

Що відомо про нічну атаку