Одночасно вибухнули і запалали: у Владивостоці горять одразу 2 електропідстанції

У російському Владивостоці неспокійно. Там чули вибухи і сталася пожежа на двох електропідстанціях.

Жителі Владивостока поскаржилися на вибухи, які прогриміли одразу на двох електропідстанціях. Як пишуть росЗМІ, сотні будинків знеструмлені, інформує 24 Канал.

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У Владивостоці горять електропідстанції

Як зазначили у росЗМІ, горять підстанції на Новожилова і Бухті Тихій. Відомо, що у багатьох будинках зникла електроенергія.

У Владивостоці горять електропідстанції: дивіться відео

В російських пабліках пишуть, що наразі причини пожеж невідомі.

У Владивостоці одночасно вибухнули і запалали 2 електропідстанції: дивіться відео

Як повідомили в російській енергокомпанії, близько 19:00 (11:00 за київським часом) на підстанції Заміська в районі Борисенка сталося відключення двох трансформаторів. Зафіксовано загоряння в закритому розподільному пристрої. Загоряння трансформаторів не було. На місце прибула бригада енергетиків і пожежники.

В мережі діляться відео інциденту у Владивостоці: дивіться відео

Жителі Владивостока діляться у мережі відео пожеж на електричній підстанції та її наслідків. Так, вони бідкаються, що " у нас тут трапилася біда, ллється окріп".

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