Біля Владивостока лунали вибухи: що там зберігають росіяни

У п'ятницю, 30 травня, у російському Владивостоці поблизу бухти Десантна пролунали два потужних вибухи. Ймовірно, за цими стоять агенти, які працюють на українські спецслужби.

Як розповів 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, у Владивостоці розташований порт, через який росіяни переправляють багато зброї від партнерів.

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Що відомо про вибухи у бухті Десантна

На опублікованих відео місцевими ЗМІ були помітні гелікоптери неподалік місця вибухів. Вони, ймовірно, виконували певні завдання. Найімовірніше, ця атака – справа рук українських агентів, які працюють на українські спецслужби. Вони допомагають виконувати бойові операції, знищуючи російські військові об'єкти.

Як зазначив льотчик-інструктор, порт Владивосток є одним із перевальних пунктів для постачання військової техніки з Північної Кореї та особливо з Китаю. Там здійснюють перевалку, після чого техніка прямує понад 7 тисяч кілометрів до лінії фронту в Україну.

Владивосток розташований на Далекому Сході – територіях, що з початку 1920-х років були колонізовані українцями й відомі як "Зелений клин". Там проживає багато українців, які навіть можуть обіймати посади у фсб та інших правоохоронних органах Росії, і при цьому допомагають Україні.

Простір від Байкалу до Владивостока – це ареал розселення українців,

– наголосив Роман Світан.

За словами військового експерта, допомога українців помітна останні кілька тижнів – починаючи від знищення нафтопереробного заводу в Комсомольську-на-Амурі та закінчуючи вибухами у Владивостоці. Імовірно, такі дії будуть лише посилюватися.

Зазначимо, операцію провело Головне управління розвідки. Вдалося уразити військову техніку, спеціальні засоби та живу силу. У Владивостоці розташований 47 окремий десантно-штурмовий батальйон 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти.