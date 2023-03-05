У Волноваху завітала "бавовна": прилетіло в бар "Андрій" – улюблене місце окупантів
Джерело:телеграм Петра Андрющенка
На тимчасово окупованих територіях знову неспокійно. Зокрема, 5 березня "бавовна" завітала у Волноваху.
Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Прилетіло в улюблений бар росіян.
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У Волновасі – "бавовна"
Андрющенко розповів, що у Волноваху завітало покарання в:
- бар "Андрій", де постійно окупанти щось святкували,
- приміщення комендатури.
Також в Ясинуватій (на відео) щось пішло не так з місцями зберігання недопалків. Брешуть, мабуть,
– зауважив радник міського голови.
Окрім цього, місцеві телеграм-канали повідомили, що ЗСУ нібито вдарили не лише по позиціях росіян у Волновасі, а й у Пологах. Варто зауважити, що ця інформація не є офіційною, тому вона потребує підтвердження від Генштабу.
Дивіться відео з Ясинуватої
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"Бавовни" стає дедалі більше
- В Туапсе, що в Краснодарському краї Росії, "щось з реактивним двигуном" прилетіло в базу "Роснафти". Предмет вибухнув та спричинив пожежу.
- Невідомі БпЛА також зафіксували в небі Адигеї, селищі Новому в Краснодарському краї та над Брянщиною.
- А ось в Ленінградській області у небі помітили НЛО й наспіх перекрили повітряний простір на відстані 200 кілометрів від Санкт-Петербурга.
- Вибух також прогримів поблизу аеродрому в Єйську. За словами окупантів, "бавовна" трапилася через атаку дронів.