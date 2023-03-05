У Волноваху завітала "бавовна": прилетіло в бар "Андрій" – улюблене місце окупантів

5 березня 2023, 18:57
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Джерело:

телеграм Петра Андрющенка

На тимчасово окупованих територіях знову неспокійно. Зокрема, 5 березня "бавовна" завітала у Волноваху.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Прилетіло в улюблений бар росіян.

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У Волновасі – "бавовна"

Андрющенко розповів, що у Волноваху завітало покарання в:

  • бар "Андрій", де постійно окупанти щось святкували,
  • приміщення комендатури.

Також в Ясинуватій (на відео) щось пішло не так з місцями зберігання недопалків. Брешуть, мабуть,
– зауважив радник міського голови.

Окрім цього, місцеві телеграм-канали повідомили, що ЗСУ нібито вдарили не лише по позиціях росіян у Волновасі, а й у Пологах. Варто зауважити, що ця інформація не є офіційною, тому вона потребує підтвердження від Генштабу.

Дивіться відео з Ясинуватої

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"Бавовни" стає дедалі більше

  • В Туапсе, що в Краснодарському краї Росії, "щось з реактивним двигуном" прилетіло в базу "Роснафти". Предмет вибухнув та спричинив пожежу.
  • Невідомі БпЛА також зафіксували в небі Адигеї, селищі Новому в Краснодарському краї та над Брянщиною.
  • А ось в Ленінградській області у небі помітили НЛО й наспіх перекрили повітряний простір на відстані 200 кілометрів від Санкт-Петербурга.
  • Вибух також прогримів поблизу аеродрому в Єйську. За словами окупантів, "бавовна" трапилася через атаку дронів.
Автор: Ольга Котів