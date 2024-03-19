"Сподіваємося, що це просто труби" і "мнє очєнь страшно": у Воронежі чули вибухи

Жителі Воронежа говорять, що місто під атакою, лунають вибухи і є пожежа. ЗМІ запевняють, що надзвичайники нібито не виїздили на виклик. 24 Канал розкаже, що відбувається в місті.

Севастополь у роковини анексії Криму також отримав свій палкий привіт. Після закриття Кримського мосту окупанти повідомили, що тривоги нема, натомість є "какоє-то шевєлєніє" і "сигнали готовності".

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Що відомо про вибухи у Воронежі

Росіяни скаржаться на "звуки вибухів" і "гучні хлопки" в небі над Воронежем – протиповітряна оборона нібито збила безпілотник. Що цікаво, про небезпеку від дронів повідомили ще дві години тому.

Деякі місцеві пабліки нагадали росіянам правила безпеки під час тривоги, але загалом інфопростір був заповнений геть іншим. Окупанти рахували, скільки залишилося до літа, запевняли одне одного, що все буде добре, а ще писали про конкурс на найкраще село. Тобто всіляко відволікали населення від "звуків".

Але в одному з воронезьких телеграм-каналів було значно цікавіше. Читачі надсилали відео спалахів і вибухів, а в коментарях ділилися враженнями та припущеннями.

Що воронежці писали про вибухи над містом увечері 18 березня:

Вікна затремтіли.

Думала, що це машина хряпнула.

Бабах був.

***нуло знатно.

Видно дим, сподіваємося, що це були звичайні труби.

Ще одна підписниця виклала голосове повідомлення. На ньому чути звук, схожий на проліт безпілотника. Потім вона тихо говорить: "Мені дуже страшно, так страшно не було ніколи".

Воронеж – одне з російських міст, яке зовсім близько від України.

Де розташовано місто Воронеж: показуємо на карті

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Яка ситуація в Бєлгороді

Завдяки роботі Сил оборони дедалі більше росіян на власній шкурі відчувають те, що кожен день відчувають українці. Найбільше, звісно, страждає Бєлгород. 18 березня там був приліт на підприємстві.

Російські добровольці попередили містян, щоб вони ховалися або й виїздили. Бо по місту будуть завдавати нових ударів.