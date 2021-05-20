Вибухи у Врбетіце: секретна доповідь пролежала у президента Чехії без уваги 10 днів

Президент Чехії Мілош Земан не поспішав реагувати на причетність російських спецслужб до вибухів у Врбетіце. Секретна доповідь про злочинні дії країни-агресора пролежала на його столі без уваги 10 днів.

Зазначається, що документ надійшов до глави держави 7 квітня, а ознайомився зі звітом він лише 17 квітня.

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Повідомив про це сам Земан 26 квітня під час свого телезвернення до чеських громадян. П'ять співрозмовників видання розповіли, що президент сказав правду.

Про причетність співробітників ГРУ до вибухів заявив 17 квітня і прем'єр-міністр Андрій Бабіш. Тоді ж він поінформував і про заплановану висилку 18 російських дипломатів.

Головне про вибухи у Врбетіце

У 2014 році на складах у Врбетіце сталася серія вибухів, внаслідок яких загинули 2 людини. На складах зберігалася зброя, яку могли передати Україні.

Чеські спецслужби розглядають, що метою підривників був товар болгарського торговця зброєю Еміліана Гебрева.

Лише у квітні 2021 року розслідувачі встановили, що до вибухів на складах у Врбетіце причетна Москва.

Кого підозрюють у вибухах До вибухів могли бути причетні щонайменше 8 членів російського підрозділу, підпорядкованого ГРУ.



Чеські ЗМІ повідомляють, що, ймовірно, операцію очолював генерал-майор Андрій Авер'янов.