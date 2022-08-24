На Київщині чули вибухи: в ОВА пояснили, що це було

У Київській області вдень 24 серпня було чутно звуки вибухів, хоча "прильотів" не фіксували. Вибухи, які чули жителі Київщини, виявилася робота ППО на Черкащині.

Глава Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що роботу ППО на Черкащині було чутно в деяких прилеглих районах Київщини.

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Олексій Кулеба вкотре закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги та спускатися в укриття.

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Жителі Черкаської області почули звуки вибухів близько 11:16 під час повітряної тривоги. Згодом у Черкаській ОВА повідомили, що це була робота протиповітряної оборони.

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Також 24 серпня було зафіксовано "прильоти" у місті Миргород, що в Полтавській області. Глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив про 4 "прильоти" по інфраструктурі Миргорода.

Згодом очільник Полтавської ОВА повідомив, що загиблих та постраждалих внаслідок російської атаки, на щастя, немає.

Протягом ночі окупаційні війська двічі завдали удару по Запоріжжю. Окупанти атакували інфраструктурний об'єкт обласного центру.

Цієї ночі було вкрай неспокійно на Півдні та Сході України. Жителі Дніпра чули вибухи в місті приблизно о пів на 4 годину ранку. Такі ж повідомлення надходили з Харкова. Згодом мер міста Ігор Терехов підтвердив, що є "прильоти" в Новобаварському районі.

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