Окупанти оголосили евакуацію у місті Єнакієве після скарг на атаку ракетами HIMARS

Окупанти бідкаються, що вранці 10 грудня тимчасово окуповане Єнакієве на Донеччині атакували ракетами HIMARS. У паніці там почали евакуацію населення.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "голову" Єнакієвого Сергія Божика. Він опублікував відео, на якому чути вибухи, та закликав евакуюватися.

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Мешканців Єнакієвого обіцяють "вивезти у безпечне місце"

Єнакієве розташоване приблизно за 50 кілометрів від Донецька.

10 грудня очільник самопроголошеної так званої "днр" Денис Пушилін поскаржився, що місто атакували "далекобійним високоточним озброєнням". Ймовірно, йшлося про чотири ракети HIMARS.

ЗМІ припускають, що після цього почалася детонація російських боєкомплектів на складі. Тоді мешканців закликали бути обережними через загрозу від вибухів.

Традиційно, кажуть, минулося без жертв.

Божик заявив, що триває евакуація мікрорайону ДСК. Він стверджує, що усіх охочих мешканців міста "вивезуть у безпечне тепле місце, де організовано харчування та все інше".

Окупаційна влада закликає Єнакієве евакуюватися: дивіться відео