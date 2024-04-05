Де розташований Єйськ, який вночі атакували дрони: показуємо на карті
Вночі 5 квітня у Росії в Єйську прогриміли вибухи. Повідомлялося, що вибухи було чутно в районі військового аеродрому.
Жителі Єйська повідомили, що орієнтовно о 3 годині ночі 5 квітня почули вибухи. Крім того, вони зафіксували звук автоматних пострілів у районі місцевого аеродрому та військового містечка.
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Де розташований Єйськ
У російському Єйську Краснодарського краю вночі лунала серія вибухів. Гучно було в районі місцевого аеродрому. Місцеві жителі повідомили, що почули понад десять вибухів, які відбулися приблизно о третій годині ночі. Крім того, вони також почули постріли у районі аеродрому.Зверніть увагу! У місті Єйськ знаходиться аеродром спільного базування, де функціонує 570-й авіаремонтний завод Міністерства оборони Росії. Зазначено, що цей аеродром є стратегічно важливим об'єктом, який використовується російськими військами для здійснення атак на території України. Там могли базуватися кілька бортів Су-25 та Су-30СМ.
Місце розташування Єйську: дивіться на карті
Відстань від Запоріжжя до Єйська становить орієнтовно 260 – 270 кілометрів.
Що відомо про нічну атаку по території Росії
- Неспокійною видалася ніч з 4 на 5 квітня для жителів Курська та Воронежа. У Курську після збиття безпілотника стався вибух і займання у районі Центрального ринку, а у Воронежі лунав сигнал повітряної тривоги, адже вона межує із Курською областю.
- Згодом вибухи прогриміли у російському Морозовську, де знаходиться військовий аеродром. Очевидці повідомляють, що окрім характерних звуків прольоту БпЛА та вибухів вони також бачили кілька яскравих спалахів у небі. Наразі місцева влада Ростовської області не коментувала інформацію щодо вибухів у Морозовську.
- Наступним під атаку потрапив Енгельс. Вибухи там пролунали орієнтовно о 5:19. Саме на авіабазі біля міста росіяни тримають свою стратегічну авіацію. Зокрема, мовиться про стратегічний бомбардувальник Ту-95МС та Ту-160, якими завдають масованих ракетних ударів по Україні.