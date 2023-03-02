Гарно горіло: "Схеми" показали наслідки вибуху на аеродромі в російському Єйську
Джерело:"Схеми"
На аеродромі в російському Єйську пролунали вибухи. Унаслідок цього спалахнула масштабна пожежа, яку зафіксували супутникові знімки.
"Схеми" показали супутникові знімки Planet Labs, зроблені 1 березня – за день після вибухів на аеродромі. На фото видно сліди від пожежі.
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Наслідки вибухів на аеродромі
Якщо порівнювати знімки з супутників за 22 лютого й 1 березня, то можна помітити сліди від масштабних пожеж з обох сторін від самого аеродрому. Зокрема горів полігон. Однак супутнику не вдалося зафіксувати, чи постраждав сам аеродром і літаки, які на ньому були.
Аеродром у Єйську після вибухів
До слова, про літаки. Якщо дивитися на знімки за 15 лютого, то можна побачити чимало різних російських літаків, які були на аеродромі.
Наприклад, у східній частині аеродрому були:
- винищувачі МіГ-29 – 2 одиниці;
- пасажирські Ту-134 – 2 одиниці;
- винищувачі Су-34 або Су-37 – 6 одиниць;
- транспортні літаки Ан-72 – 2 одиниці;
- Іл-38 – 1 одиниця.
У центральній частині аеродрому можна помітити:
- Іл-38 – 3 одиниці;
- Ан-72 – 1 одиниця;
- Су-27 – 3 одиниці.
У західній частині аеродрому можна побачити 1 Іл-62 та 3 транспортні літаки Ан-24 або Ан-26.
Вибухи на аеродромі в Єйську
28 лютого був доволі "бавовняним" для росіян днем. Зокрема вибухи пролунали на аеродромі в Єйську, що в Краснодарському краї. Пропагандисти одразу заявили про нібито атаку українських безпілотників, а влада регіону та МНС заявили, що це нібито були "навчання", чому не повірили самі росіяни.
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк після серії вибухів у Росії наголосив, що Україна не завдає ударів по території країни-агресорки, а веде оборонну війну. Однак рупор Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Москва не вірить цим заявам. Доволі показова ситуація – спершу Кремль планує захопити Україну за кілька днів, а через понад рік повномасштабного вторгнення звинувачує нашу країну в ударах по об'єктах на своїй території.