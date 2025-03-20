Постраждалі, будинки у вогні та руйнування: наслідки ворожої атаки по Запорізькому району

Російська армія ввечері 20 березня атакувала Запоріжжя безпілотниками та авіабомбами. Внаслідок цього у передмісті є пошкодження та постраждалі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС, начальника Запорізької ОВА Івана Федорова та Суспільне.

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Які наслідки російської атаки по Запорізькому району

У ДСНС розповіли, що ввечері 20 березня росіяни атакували населені пункти Запорізького району керованими авіабомбами. Кількість постраждалих наразі зросла до 5 осіб.

Що відбувалося у місті після ворожого обстрілу / Фото Запорізької ОВА

Поранено 61-річного чоловіка, трьох жінок (50, 54, 55 років) і дитину. Усім надано допомогу,

– зазначено у повідомленні.

Внаслідок обстрілів загорілися автомобілі та житлові будинки загальною площею 700 квадратних метрів.

Наслідки російської атаки по Запоріжжю 20 березня / Фото ДСНС

"На місці працювали екстрені служби. Від ДСНС залучено 55 рятувальників і 9 одиниць техніки", – наголосили рятувальники.

У ДСНС також розповіли, що під час ліквідації наслідків обстрілу надзвичайники врятували песика, який опинився під завалами будинку і скавчав.

Порятунок чотирилапого ускладнювався тим, що він знаходився глибоко під уламками зруйнованих конструкцій будівлі. Зрештою рятувальники дістали собаку, весь час рятувальної операції поряд знаходився господар, якому і передали бідолагу. Життю хвостатого нічого не загрожує,

– сказали у службі.

Рятувальники звільнили песика у Запоріжжі з-під завалів / Відео ДСНС

Журналісти Суспільного зазначили, що у собаки кличка Бублик. Господар песика Олександр каже, що чотирилапого врятували двері, які впали зверху й прикрили його:

"Був під дверима, під крильцем, а двері впали зверху. Його врятувало те, що двері впали, а він під ними був. Якби був на другому поверсі, вже нічого б не почув, а так на першому, вибухнуло так, що купа пилу – все потухло, почало палати, горіти. У вікно почали вискакувати", – сказав Олександр.

Кадри з пожежею та руйнуваннями у Запоріжжі / Фото Суспільного та ДСНС

Повилітали вікна, тріснув дах та зазнали пошкоджень стіни в будинку, де мешкає Дар'я. Жінка каже, що під час обстрілу з рідними перебували вдома. Всі дуже злякалися та вперше за останній час побігли до льоху.

За весь час, це був найпотужніший вибух. Перші 20 хвилин у мене була істерика, я не могла навіть нічого сказати, а зараз вже заспокоїлась. Просто крики були. Ми сиділи на кухні, потім стався вибух – всі вікна повилітали. Ми вибігаємо, бачимо, що горить сусідній дім і пішли прибирати допомагати,

– розповіла Дар'я.

До слова, у Запоріжжі та області ввечері 21 березня чули вибухи. Згодом стало відомо про поранених, серед яких була дитина.