У Запоріжжі пролунали вибухи: Повітряні Сили попереджали про загрозу балістики

Відразу після повітряної тривоги, оголошеної у Запорізькій області в ніч на 23 липня, пролунала серія гучних вибухів в обласному центрі.

Ворог відкрив вогонь по регіону із С-300. Місцевим жителям слід перебувати в укриттях до відбою, передає 24 Канал.

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Про тривогу у регіоні повідомили о 2:28 ночі 23 липня. Вже через 2 хвилини у Запоріжжі пролунала серія голосних вибухів. Ще через декілька хвилин зазвучали нові.

Тим часом у Повітряних Силах попередили, що ворог застосовує балістичне озброєння.

Офіційної інформації про ймовірні пошкодження чи постраждалих наразі немає.

Відбій у Запорізькій області пролунав о 2:58 ночі.

До цього Росія атакувала Південь

Опівночі повітряна тривога була оголошена у Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Росіяни вкотре цинічно атакували Одещину з застосуванням крилатих ракет різних видів. Використовували і "Калібри", і "Онікси".

Вогонь вели зокрема із Криму. Окупанти не гребували бити по центру Одеси, історична частина якого включений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Відомо про руйнування у храмі, що є однією з візитівок міста, а також пошкодження житлових будівель, авто.

Зауважимо, що Росія тероризує Південь після свого виходу з зернової угоди. Країна-агресорка б'є по українських портах, місцях зберігання зерна, інфраструктурних об'єктах та по домах цивільних українців.

У Зеленського закликали надати ATACMS

На новий жорсткий обстріл Півдня відреагував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він написав у своєму телеграмі заклик до союзників – надати Україні ATACMS та засоби ПРО, аби ЗСУ мали змогу захистити громадян та дати відсіч супротивнику.

"Російські терористи знову атакують Одесу. Це неприхований терор мирного міста. Ворога необхідно позбавити можливостей бити по цивільних та інфраструктурі", – наголосив він.

Дальність ракет ATACMS сягає до 300 кілометрів. З їх допомогою можна знищити велику кількість озброєння, сил та засобів противника ще в місцях базування. Ракету дуже складно збити, практично неможливо, до того ж вона є дуже точною.