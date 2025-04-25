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24 Канал Новини України Вибухи пролунали на Запоріжжі: область атакують "Шахеди"
25 квітня, 05:08
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Вибухи пролунали на Запоріжжі: область атакують "Шахеди"

Андрій Шляхтін
Основні тези
  • Вночі 25 квітня на Запоріжжі пролунали вибухи через атаку "Шахедами", працювала ППО.
  • Також "Шахеди" атакували Харків, було зафіксовано понад 5 ударів, виникли пожежі на підприємствах.

Росія продовжує атакувати Україну "Шахедами". У ніч проти 25 квітня вибухи пролунали у Запорізькій області.

Відомо, що працювала ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова

Напередодні На Запоріжжі пролунали вибухи: в області загроза ракет

Вибухи на Запоріжжі: що відомо 

Тривогу в області оголосили о 4:20. За мить Іван Федоров сповістив про загрозу ударних безпілотників. 

О 4:25 голова Запорізької ОВА написав, що працює ППО. 

До відбою залишайтеся у безпечних місцях,
– закликав Іван Федоров. 

За даними моніторингових ресурсів, на Запоріжжя "Шахеди" залітали з Дніпропетровщини. 

Наразі жодної інформації про наслідки удару немає. 

Цієї ночі ворог також атакував "Шахедами"  Харків. Загалом було зафіксовано понад 5 ударів. На жаль, були влучання  по території підприємств, через що виникли пожежі. Зокрема, сталося займання на одному з цивільних підприємств  у Слобідському районі. Також була попередня інформація про пошкодження кількох будинків. 

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.