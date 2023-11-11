Окупанти скупчували там техніку: у Бердянському районі зранку лунали вибухи
Ранок 11 листопада для російських окупантів на Запоріжжі не був добрим. У Бердянському районі пролунали потужні вибухи.
Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів 24 Каналу подробиці ранкового удару. Імовірно, ворог зазнав значних втрат.
До вашої уваги Чуло все місто: у Бердянську пролунав потужний вибух
"Почали лунати вибухи саме в селищі Преслав Бердянського району, де ворог скупчував військову техніку, особовий склад", – зазначив Федоров.Зверніть увагу! В окупованому Бердянську постійно щось вибухає. Зокрема, гучно було 4, 5 і 6 листопада.
Не Бердянськом єдиним
За словами Федорова, вранці 11 листопада мешканці окупованого Генічеська також чули вибухи.
Ми багато разів повідомляли про те, що саме на узбережжя Азовського моря ворог продовжує стягувати свої резерви,
– додав міський голова Мелітополя.
Дислокуючись якомога далі від лінії фронту, росіяни сподіваються уберегтись від атак українських сил спротиву та військових. Однак ранок 11 листопада вкотре продемонстрував, що окупанти не мають безпечного місця навіть у глибокому тилу. Ворог і далі зазнаватиме втрат.
Що відбувається в окупованому Бердянську: останні новини
- Російські окупанти досі не можуть оговтатись після удару ракетами ATACMS по бердянському аеродрому 17 жовтня. Щоб зберегти залишки вертольотів, їх перемістили до Таганрога. На самому аеродромі ворог більше не паркує свої гелікоптери, бо боїться.
- Крім того, 23 жовтня український рух опору підірвав автівку з агентами ФСБ у Бердянську. Стало відомо, що внаслідок успішної операції було знищено чотирьох росіян. Вони брали участь у так званих "фільтраційних заходах", тобто мордували місцеве населення.
- Крім того, у Бердянську майже щодня лунають вибухи. Зокрема, у всіх районах міста було дуже гучно ввечері 5 листопада.