Вибухи пролунали у Запоріжжі
- Увечері 23 травня у Запоріжжі пролунали вибухи через загрозу обстрілу балістичними ракетами з російського Таганрогу.
- Голова Запорізької ОВА Іван Федоров закликав жителів залишатися у безпечних місцях до відбою.
Увечері 23 травня вибухи пролунали у Запоріжжі. Місто перебувало під загрозою обстрілу балістики.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
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Що відомо про вибухи у Запоріжжі
О 22:55 моніторингові канали повідомили про загрозу застосування балістики з російського Таганрогу.
Згодом повідомили про загрозу для Запоріжжя.
Гучно у місті було приблизно о 22:58.
Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,
– закликав голова ОВА Іван Федоров.
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Нагадаємо, що під балістичними обстрілами двічі за день була Одеса, де, на жаль, є 8 постраждалих і 2 жертви.
А ближче до опівночі через "Шахеди" було гучно у Києві, де зафіксовано падіння уламків, а також в області – у Броварському районі постраждали двоє людей.