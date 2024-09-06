Мер Житомира прокоментував чутки про ранкові вибухи в місті

Жителі Житомира чули вибухи зранку 6 вересня, тож почали ширитися чутки. Міський голова закликав житомирян не вірити чуткам і розповів, що сталося.

Він також пояснив, чому вночі 5 вересня під час масованої атаки "Шахедами" над Корбутівкою довго кружляв "Шахед"-ретранслятор.

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Причина вибухів на Житомирщині 6 вересня

Сергій Сухомлин розповів, що причиною вибухів 6 вересня було знешкодження "Шахедів", які за день до цього збили сили ППО,

Сьогодні зранку багато житомирян чули потужні вибухи, і по місту пішли чутки, що "знову ракета прилетіла", люди телефонують, пишуть. Але це наші сапери підривали ті "шахеди", які збили після останнього нальоту на Житомир. Вони лежали в полі, в інших місцях, їх просто підривали. Військові не завжди попереджають нас про те, що будуть проводитися такі роботи, але це їхня справа і головне їм довіряти,

– сказав Сергій Сухомлин.

Він також прокоментував чутки про те, чому вночі 5 вересня під час масованої атаки ударними безпілотниками над Корбутівкою довго кружляв "Шахед".

Це не розвідник. Там по-іншому трохи працює. Це останній "Шахед", який заводить інших. Це ретранслятор, який кружляє над містом і останнім заходить на ураження цілей,

– сказав він.

Мер Житомира наголосив, що це був не розвідник, адже розвідка ведеться за допомогою інших засобів.