На Житомирщині працюють сили ППО, – ОВА

22 березня 2023, 02:25
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Віталій Бунечко

Вночі 22 березня у низці областей оголосили про повітряну тривогу. У декількох регіонах повідомляють про роботу ППО.

У Житомирській області працює протиповітряна оборона. Про це повідомив очільник ОВА Віталій Бунечко.

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Вибухи у Житомирській області

Зберігайте спокій, не знімайте та не викладайте фото та відео роботи протиповітряної оборони!
– наголосив він.

Нагадаємо, що вночі 22 березня у низці регіонів України оголосили повітряну тривогу.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили про роботу ППО. Перед цим там попереджали про загрозу повітряної атаки ворога, сили ППО області напоготові.

Автор: Дарина Жданович