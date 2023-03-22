На Житомирщині працюють сили ППО, – ОВА
22 березня 2023, 02:25Читать новость на русском
Джерело:Віталій Бунечко
Вночі 22 березня у низці областей оголосили про повітряну тривогу. У декількох регіонах повідомляють про роботу ППО.
У Житомирській області працює протиповітряна оборона. Про це повідомив очільник ОВА Віталій Бунечко.
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Вибухи у Житомирській області
Зберігайте спокій, не знімайте та не викладайте фото та відео роботи протиповітряної оборони!
– наголосив він.
Нагадаємо, що вночі 22 березня у низці регіонів України оголосили повітряну тривогу.
У Київській обласній військовій адміністрації повідомили про роботу ППО. Перед цим там попереджали про загрозу повітряної атаки ворога, сили ППО області напоготові.