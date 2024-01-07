Українські ракети та БпЛА успішно обходять системи ППО окупантів в Криму, – ISW

Українські військові проводять багатоденну кампанію й завдають ударів по російських військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму. ЗСУ вже успішно вразили кілька цілей у різних районах півострова.

Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували останні вибухи в Криму. Експерти наголосили, що Україні вдається успішно обходити російські системи ППО.

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Що продемонстрували останні вибухи в Криму

В ISW наголосили, що протягом останніх кількох днів українські військові проводять ударну кампанію, атакуючи військові об'єкти на території окупованого Криму. Так, у ніч проти 6 січня у Саках під ударом опинився аеродром окупантів. В Інституті вивчення війни зазначають, що уразили адміністративну будівлю на аеродромі. Хоча окупанти й заявляли про нібито "усі збиті цілі", втім реальні наслідки зовсім інші. Командувач Повітряних сил Микола Олещук опублікував супутниковий знімок, який показав, які об'єкти на аеродромі опинилися під ударом.

Окрім того, 4 січня Сили оборони завдали успішного удару по військовій частині біля Євпаторії. Там українські захисники знищили радіолокаційну систему протиповітряної оборони та центру зв'язку. Вибухи лунали також і на інших військових об'єктах на тимчасово окупованому півострові.

Ці повідомлення вказують на те, що українські ракети та безпілотники проникають крізь російську систему протиповітряної оборони в окупованому Криму та успішно вразили деякі намічені цілі. Пов'язаний з Кремлем відомий російський військовий блогер повідомив, що Сили оборони завдають ударів, спрямованих на послаблення російської системи ППО над окупованим Кримом,

– наголосили в ISW.

Однак в Інституті вивченні війни поки що не беруться оцінювати мету поточної кампанії українських військових. Аналітики у звіті додали, що влітку 20233 року Сили оборони також завдавали ударів по російській військовій інфраструктурі на окупованому півострові. У результаті Силам оборони вдалося дещо послабити можливості окупантів в Криму.

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