Вибухівку знайшли на авіабазі в Іспанії, звідки відправляли допомогу Україні

У Мадриді виявили посилку з бомбою, яку відправили до Супутникового центру, звідки надсилають допомогу Україні. Ця вже третя вибухівка за добу, яку виявили в країні.

Зранку 1 грудня на авіабазі Торрехон-де-Ардос (Мадрид), під час сканування, агенти служби безпеки виявили посилку з бомбою. Її відправили до Супутникового центру, розташованого на військовому об'єкті.

Подробиці інциденту

Як повідомляє МВС Іспанії, системи безпеки авіабази зафіксували підозрілий конверт між 3:00 та 4:00 ранку. Після рентгенівського аналізу було встановлено, що він може містити якийсь механізм усередині, про що одразу повідомили Громадянську гвардію та Національну поліцію.

Агенти обох органів одразу вирушили на базу, щоб убезпечити територію. У Міноборони підтвердили цю інформацію та додали, що постраждалих немає.

Не схоже на збіг

Ця вже третя така посилка. Вчора невідомі відправили подібні до посольства України в Іспанії та до компанії в Сарагосі, яка виробляє військову техніку і надсилає її Україні.

Поліція стверджує, що ці три справи пов'язані. Тепер слідчі намагаються вникнути в обставини, за яких відбулися події та з'ясувати їхнє походження. Перші штрихи розслідування закріплюють версію про те, що три пакети пов'язані один з одним.

Також правоохоронні органи побоюються, що протягом дня в різних установах по всій території Іспанії з'являються такі посилки.

Все пов'язане з Україною: що відомо про попередні дві посилки