Вибухові Mgzavrebi зіграють у Києві свої хіти

9 березня у Києві грузинський гурт Mgzavrebi зіграє альбом Krebuli.

Назва альбому Krebuli в перекладі з грузинської означає "збірка". До нього увійдуть два десятки пісень з шести альбомів Mgzavrebi, написаних за одинадцять років роботи.

Krebuli – це The Best Of від Mgzavrebi, добірка пісень, які публіка любить більше за все та просить виконувати на концертах.

Mgzavrebi – вибухова грузинська музична суміш, їх люблять українці. З першого концерту у 2011 році команда щорічно збирає в Україні аншлаги. В березні 2017 Mgzavrebi концертом презентували в Києві свою шосту платівку Iasamani ("Бузок") і через рік, у березні 2018, приїхали з альбомом Krebuli.

Крім того, минулого року Mgzavrebi представили одразу два нових відео. 31 жовтня вийшов зворушливий кліп на російськомовну пісню "Пообещай".

Mgzavrebi – "Пообещай"

17 листопада – кліп на пісню грузинською мовою – Vazi.

Mgzavrebi – Vazi

Хто такі Mgzavrebi? Цей гурт створено в Тбілісі в 2006 році, і сьогодні він є музичним символом Грузії. Кожен, хто був на їхньому концертному шоу, знає, як легко музиканти стирають бар'єри між собою і глядачем, як вміють донести любов і змусити співати, танцювати і читати вірші разом з фронтменом гурту Гігі Дедаламазішвілі, розуміти і відчувати кожне слово, навіть не знаючи грузинської.