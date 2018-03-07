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Вибухові Mgzavrebi зіграють у Києві свої хіти

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Грузинські красені Mgzavrebi
Грузинські красені Mgzavrebi / Фото із відкритих джерел

9 березня у Києві грузинський гурт Mgzavrebi зіграє альбом Krebuli.

Назва альбому Krebuli в перекладі з грузинської означає "збірка". До нього увійдуть два десятки пісень з шести альбомів Mgzavrebi, написаних за одинадцять років роботи.

Krebuli – це The Best Of від Mgzavrebi, добірка пісень, які публіка любить більше за все та просить виконувати на концертах.

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Mgzavrebi – вибухова грузинська музична суміш, їх люблять українці. З першого концерту у 2011 році команда щорічно збирає в Україні аншлаги. В березні 2017 Mgzavrebi концертом презентували в Києві свою шосту платівку Iasamani ("Бузок") і через рік, у березні 2018, приїхали з альбомом Krebuli.

Крім того, минулого року Mgzavrebi представили одразу два нових відео. 31 жовтня вийшов зворушливий кліп на російськомовну пісню "Пообещай".

Mgzavrebi – "Пообещай"

17 листопада – кліп на пісню грузинською мовою – Vazi.

Mgzavrebi – Vazi

Хто такі Mgzavrebi? Цей гурт створено в Тбілісі в 2006 році, і сьогодні він є музичним символом Грузії. Кожен, хто був на їхньому концертному шоу, знає, як легко музиканти стирають бар'єри між собою і глядачем, як вміють донести любов і змусити співати, танцювати і читати вірші разом з фронтменом гурту Гігі Дедаламазішвілі, розуміти і відчувати кожне слово, навіть не знаючи грузинської.

Теги: LifeStyle Музика Анонс
Джерело: 24 Канал
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Новини за 7 березня
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