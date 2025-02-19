Без світла сотні будинків, пошкоджений дитячий садок: атака БпЛА на Одесу має масштабні наслідки

Одеська область зазнала атаки ударних дронів ворога уночі 19 лютого. Особливо сильного удару російська армія завдала по Одесі.

Міський голова Геннадій Труханов розповів про наслідки атаки. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Що відомо про наслідки повітряної атаки на Одесу 19 лютого

Повітряну тривогу на території Одеської області оголосили о 22:25. Одразу стало відомо, що до регіону наближаються дрони-камікадзе російської армії.

Згодом влада повідомила, що під загрозою сама Одеса. Жителі різних районів міста чули гучні звуки, активно працювали сили ППО. До півночі пролунало щонайменше 3 серії вибухів.

Коли атака закінчилася (відбій дали о 01:01), у ДТЕК написали про локальні аварійні відключення електроенергії в Одесі та низці міст області. Але розпоряджень щодо стабілізаційних або екстрених графіків відключень на 19 лютого не було.

За кілька годин міський голова Одеси Геннадій Труханов показав фото наслідків атаки ворога та розповів подробиці. Отже, після повітряного удару без світла й опалення опинилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий мікрорайон житлової забудови – понад 500 будинків.

Суттєво пошкоджені дитяча поліклініка та дитячий садок. Фахівці визначають, скільки потрібно часу на ліквідацію наслідків. Відомо про 1 постраждалого, він у лікарні.

Цієї ж ночі про вибухи та роботу ППО повідомлення були з Київської та Полтавської областей.