Вічне прокляття ворогу, який забрав тисячі життів, – Зеленський згадав загиблих українців

Через цинічну війну Росії проти України вже загинули тисячі людей. Найбільше жертв серед мирних мешканців на окупованих російськими загарбниками територіях.

Володимир Зеленський під час чергового звернення згадав про мирних українців, яких забрала війна.

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"Вічна пам’ять кожному, хто загинув за Україну. І вічне прокляття ворогу, який забрав тисячі життів", – сказав президент.

Додамо, окупанти продовжують вбивати українців, зокрема дітей. Ювенальні прокурори зазначили, що росіяни вбивають в Україні кожного дня щонайменше 5 дітей. найбільше постраждалих є саме на Київщині, Харківщині, Донеччині та Чернігівщині.

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