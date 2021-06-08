Від 16 до понад 100 тисяч: у кого з мерів українських міст найвищі зарплати

Аналітики дослідили, скільки отримують українські мери. Зазначили, що середня зарплата у міських голів обласних центрів коливається на рівні 53 тисячі гривень на місяць.

З'ясували, що оклади, які встановив Кабмін для мерів, просто мізерні. При встановленні сум уряд орієнтувався на кількість населення. Щоправда, коли в мера є своя більшість у місцевій раді, депутати можуть дати йому надбавки.

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Які зарплати у мерів

Ігор Колихаєв, який минулого року у парламенті отримував близько 35 тисяч гривень на місяць, тепер керує Херсоном та має близько 16 тисяч.

Середня зарплата мера Запоріжжя Володимира Буряка на 100 тисяч більша, ніж у Колихаєва.

У мера Львова Андрія Садового середня зарплата становить 33,5 тисячі гривень.

Міський глава Одеси Геннадій Труханов отримує трохи менше від 23 тисяч гривень на місяць.

Натомість мер найменшого обласного центру України Ужгорода Богдан Андріїв має 55,2 тисячі гривень на місяць. При цьому він керує громадою, чисельністю 115,5 тисячі. Бюджет Ужгорода становить 1,4 мільярда гривень.

Владислав Атрошенко в Чернігові отримує 63,3 тисячі гривень. Населення міста – 286 тисяч, а бюджет – 2,9 мільярда гривень.

Руслан Марцінків з Івано-Франківська отримує 39,2 тисячі. До слова, з'ясували, що помічники та радники мера цього міста коштують платникам податків 700 тисяч гривень на місяць.

До слова, деякі мери отримують нижчу від середньої зарплату. Наприклад, очільник Полтави – 48,2 тисячі, Житомира – 29,5 тисячі, Чернівців – 49,4 тисячі, Сум – 43,9 тисячі.

Трохи вищу за середню мерську зарплату має очільник Києва Віталій Кличко — 59,5 тисячі.



Зарплати мерів / Інфографіка "Чесно"

Як встановлюють розмір зарплат для мерів

Зазначили, що рівень та умови оплати праці мера визначають депутати. Вони користуються постановами уряду.

Основою є посадовий оклад. Він сталий та затверджений постановою Кабміну:

Меру міста з населенням понад мільйон людей встановлено посадовий оклад – 16 940 гривень,

мерам міст із населенням до 180 тисяч — 15 тисяч,

іншим — 15 900 гривень.

Крім окладу, є доплати. Щоправда, аналітики стверджують, що вони до якихось реальних досягнень, наприклад, якість сервісу і послуг у містах, не прив’язуються.