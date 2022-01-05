Від 2014 і до перемоги: військові зняли видовищне відео з передової

Військові першої окремої штурмової роти ДУК "Правий Сектор" показали потужне відео з передової. У ньому знялись наші захисники, а також – кошеня.

Відео оприлюднив командир роти Дмитро Коцюбайло. Він написав, що гордиться своїм підрозділом.

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Коцюбайло подякував всім, хто восьмий рік захищає Україну від російських загарбників.

Від 2014 і до перемоги,

– написав командир.

Нагадаємо, Коцюбайло з позивним Да Вінчі став першим добровольцем, якого відзначили нагородою Героя України.

Дивіться потужне відео з передової, ролик Дмитра Коцюбайла:

Останні новини з передової

Від початку року проросійські бойовики зривають тишу. Наприклад, 1 січня вони 4 рази порушили режим припинення вогню. Гатили у сторону Широкиного, Новолуганського, Водяного та зайцевого.

Другого січня було спокійно, а третього – окупанти важко поранили нашого захисника.

До речі, 5 січня на Донбас приїхав високий представник ЄС Жозеп Боррель. Він та глава МЗС України Дмитро Кулеба разом відвідали Станицю Луганську.

Текст поста Дениса Коцюбайла:

Мій підрозділ. Моя гордість. Від 2014 і до перемоги.

Вдячність всім, хто 8 рік йде пліч-о-пліч.

Вічна пам'ять та слава Воїнам, що віддали життя за Україну.

Слава Україні! Героям слава! Перша окрема штурмова рота ДУК Правий Сектор - до перемоги!