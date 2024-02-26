Ми можемо завершити цю війну на своїх умовах, – Зеленський у 10 роковини окупації Криму

Володимир Зеленський у День спротиву окупації Криму та Севастополя звернувся до українців. Президент заявив, що ми маємо боротися за повне відновлення сили міжнародного права щодо Криму та будь-якої іншої землі.

Саме 26 лютого 2014 року, коли Росія вже почала окупацію півострова, тисячі людей вийшли на мітинг в Криму та заявили, що вони проти захоплення півострова Кремлем. З 2020 року 26 лютого в Україні День кримського спротиву російській окупації, пише 24 Канал.

Важливо Успіхами в Криму ми завдячуємо його мешканцям, – Буданов анонсував нові "сюрпризи" на півострові

Що сказав Зеленський у День спротиву окупації Криму

Володимир Зеленський на форумі "Україна. Рік 2024" звернувся до всіх, чиє серце зберігає відчуття справедливості, цінує справедливість і почувається спустошеним щоразу, коли справедливість руйнується.

Сьогодні (26 лютого – 24 Канал) ми згадуємо події, які відбулись уже 10 років тому – відбулись в українському Криму. Коли наш півострів був украдений Росією. І коли разом з російською окупаційною армією в наш Крим увійшли приниження та знущання з людей, репресії та страх. Цю жорстоку війну, що триває зараз проти України, російський реваншизм породив саме тоді, коли відчув, що світ здатен заплющити очі на такі злочини, на такі анексії, на таке знущання з людей, чий дім просто відбирають,

– заявив Зеленський.

Президент зауважив, що війни завершуються чесно, коли зло, яке породило, вдається загасити. Саме тому відчуття справедливості й прагнення миру мають іти поруч. Це вимагає й не забувати про Крим.

Володимир Зеленський закликав:

нарощувати реальну протидію російському злу на всіх рівнях в усьому світі;

боротися за людей у Криму та в усіх інших окупованих частинах України;

боротися за повне відновлення сили міжнародного права – сили щодо Криму, а отже, і будь-якої іншої землі;

боротися за фундаментальне право кримськотатарського народу, як і будь-якого іншого народу, – право жити у своєму домі.

Вигравати в кожному з цих пунктів – це гасити російський реваншизм, тобто фактично – завершувати війну,

– пояснив президент.

Він подякував всім, хто пам'ятає про Крим і допомагає українським зусиллям на півострові боротись проти окупантів, допомагає звільняти людей, які були репресовані російським режимом, хто підтримує цих людей і зберігає їхню віру в справедливість, у її силу та в Україну.

Пріоритетом України Зеленський назвав повернення всіх наших полонених, всіх депортованих з України, кримських політичних в'язнів є нашим безумовним пріоритетом. Він подякував країнам, які нам із цим допомагають.

Від 26 лютого 2014 року й до сьогодні дуже багато змінилося, і кожен усвідомлює, який напрямок у цих величезних змін. Ми можемо завершити цю війну на своїх, українських умовах. Ми можемо повернути з окупації свою землю й людей. Можемо притягти Росію до справедливої відповідальності за скоєне. Але, щоб це було, ми повинні боротися,

– підсумував Володимир Зеленський.

І додав, що нагородою всім, хто бореться заради України та справедливості, буде перемога.

Звернення Зеленського: дивіться відео