Від фейку до фейку, – Ткаченко прокоментував Радбез у Путіна

Олександр Ткаченко зауважив, що Росія продовжує вигадувати та перекручувати інформацію. Від фейку до фейку у неї виходить це все епічніше.

Міністр культури та інформаційної політики Ткаченко наголосив, що виступи Володимира Путіна та інших "рупорів" Кремля на терміновому засіданні Радбезу – переповнені пропагандистськими наративами.

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Фейки про начебто "наступ" української армії та початок вогню. Фейки про снаряд, нібито випущений з України по російському прикордонному пункту у Ростовській області. Інші штучно створені провокації. Усі вони не відповідають дійсності,

– заявив Ткаченко.

Міністр зауважив: про це каже увесь цивілізований світ. Україна – мирна країна. Вона прагне у будь-який можливий спосіб уникнути агресії та врегулювати ситуацію шляхом миру та демократії.

Ткаченко додав, що спроби Росії шляхом фейків дискредитувати Україну в очах міжнародної спільноти щоразу виглядають все менш реалістичними.

Україна неодноразово заявляла, що дотримується мінських домовленостей та не відкриває вогонь. Ба більше, вона щодня доводить це своїми діями.

Засідання Радбезу у Росії

Володимир Путін провів 21 лютого термінове засідання Радбезу. На ньому обговорили питання визнання бойовиків на окупованому Донбасі. Захід відбувався вкрай абсурдно. Російські політики озвучували заїжджені тези з "методичок" пропагандистів.

Кожен, хто отримував слово, повторював улюблені фейки Росії. Час від часу у процес втручався Путін. Він також не зміг втриматися й не озвучити декілька абсурдних та цинічних заяв про війну на Донбасі.

Згодом президент країни-агресорки заявив, що рішення щодо "легітимізації" бойовиків озвучать вже 21 лютого.

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Допис Ткаченка:

Від фейку-до фейку Росія робить це ще епічніше, продовжуючи вигадувати та перекручувати інформацію.

Виступи Володимира Путіна та інших рупорів Кремля на терміновому засіданні «Ради національної безпеки РФ», на якому вирішують питання визнання незалежності так званих "Л/ДНР", продовжують переповнювати пропагандистські наративи.

Фейки про начебто "наступ" української армії та початок вогню… Фейки про снаряд, нібито випущений з України по російському прикордонному пункту у Ростовській області… Інші штучно створені провокації… Усі вони не відповідають дійсності. Про це каже вже УВЕСЬ цивілізований світ.

Україна – мирна країна, яка прагне в будь-який можливий спосіб уникнути агресії та урегулювати ситуацію мирним, демократичним шляхом.

Спроби РФ шляхом фейків дискредитувати Україну в очах міжнародної спільноти з кожним разом виглядають менш реалістичними.

Україна вже неодноразово заявляла, що дотримується Мінських домовленостей і не відкриває вогонь. І щодня ми продовжуємо доводити це своїми діями.