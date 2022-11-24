Від нас вимагають здати державні інтереси, переломна ситуація настала, – Данілов про переговори

Генасамблея НАТО визнала Росію державою, яка спонсорує тероризм. Але здебільшого заяви подібних інституцій, так само мляві, як і були раніше.

Про це 24 каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Він також зазначив, що ми зараз захищаємо Європу і вони знають про це.

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За словами Данілова, чергові мляві заяви, що вони щось засуджують чи їм щось не подобається – вже виходять за певні межі.

Олексій Данілов про перемовини із Росією: дивіться відео

Олексій Данілов секретар РНБО Я вважаю, що Європа спільно із усім демократичним світом має діяти більш практично, стосовно Росії. Вони вимагають від нас перемовин, вимагають здачі наших державних інтересів, розуміючи, що ми не можемо піти цим шляхом, від слова зовсім.

"Не ми починали цю війну. Для того, щоб Путін її закінчив, треба зробити дуже просту річ – він має забратися разом з усім свої мотлохом з нашої держави, вийти на кордони 1991 року – після цього ми можемо почати з ним ті чи інші перемовини", – резюмує секретар РНБО України.

Західні партнери допомагають, а росіяни тиснуть

Данілов каже, що та ситуація, яка була у лютому/березні – змінилася. Вона кардинально змінилася, ми на сьогодні отримуємо величезну допомогу від наших партнерів, за це їм велика подяка.

Ми будемо виборювати, як свою свободу, так і свободу Європи. Ми на це приречені – така у нас доля. Мусимо зробити так, щоб наші діти та онуки врешті не воювали з Росією, мусимо поставити крапку,

– каже Олексій Данілов.

А щодо ставлення інших країн, то секретар РНБО наголосив – ставлення багатьох країн ми змінили, своїми діями та поведінкою.

Коли Україна погодиться на перемовини

На превеликий жаль, росіяни не є цивілізованою країною – це країна колоній, яка свого часу поневолила багато народів і забрала у них мову і культуру.

"Питання нашої перемоги і якою вона буде – питання часу, зараз Росія зусібіч намагається вийти з нами на переговори, щоб взяти паузу, аби зібратися знову," – переконаний Данілов.

Ми не маємо йти на це, аж поки не звільнимо нашу землю.

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