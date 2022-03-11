Від обстрілів Росії загинули вже 78 українських дітей, – Зеленський у польському Сеймі

Російські окупанти продовжують ниці обстріли мирного населення. Нелюди забрали життя десятків українських дітей.

Окупанти після провалу наступу на всіх напрямках вирішили опуститися ще нижче та стати терористами. Вони бомбардують мирні міста, обстрілюють цивільне населення та гуманітарні коридори.

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Росія вбиває українських дітей

Президент України Володимир Зеленський виступив у польскому Сеймі. Він подякував нашим друзям за підтримку та розповів, що коять окупанти.

Вважається, що цифра 7 приносить щастя. Саме стільки сусідів Бог дав Україні. Чи приносить це щастя нам? Відповідь сьогодні знає весь світ. А краще за інших її знають 78 українських дітей, які загинули від ракет і обстрілів Росії,

– сказав український президент.

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