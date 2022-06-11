Від окупантів у Херсоні дико тхне, можна чекати не лише холери, – активіст

Холера може початися через антисанітарію в Маріуполі. Наступним пунктом, куди вона пошириться, стане Херсон.

Про це для 24 каналу сказав херсонський активіст Володимир Молчанов. Він наголосив, що в місті немає медичного обслуговування.

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"Рівень медичної допомоги суттєво знизився рівень і особливо через, бо немає ліків та ніякої протиепідеміологічної служби. Рух самих окупантів сприятиме поширенню хвороб", – сказав Молчанов.

Перебувають в антисанітарії

За словами активіста, серед окупаційних військ панує антисанітарія. Навіть серед тих, кого мобілізували з окупованих українських територій. Це також сприятиме розповсюдженню цих захворювань.

"Це ж були українці. Дивно, що з ними таке сталося після 8 років "руского міру". Вони стали абсолютно схожими на росіян, які приходять і вперше бачить унітаз, які вперше бачать якісь умивальники. Не знають, що треба руки мити. Місцеві, які бачили окупантів на блокпостах, кажуть, що від них зараз настільки тхне, що чекати можна не тільки холери", – зазначив Молчанов.

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Він вважає, що слід чекати й ряду інших хвороб, які хоч були у старих війнах, але про них забули. Мовиться про тиф та воші. На жаль, це чекає не лише росіян, а й тих, хто залишився в окупації.

Херсонці повідомляють про розташування загарбників

Активіст вважає, що звільнення Херсону та області не за горами. Українські військові малими силами наступають на різних напрямках. Окупанти не завозять резерви із Росії, хіба перекидають сили та техніку із Запорізької області.

Молчанов розповів, що херсонці, попри труднощі зі зв'язком, допомагають Збройним Силам України. Вони повідомляють про розташування окупантів. Наразі немає підтверджень, про загибель двох генералів, але активіст має певну інформацію зі своїх джерел.

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"В одній зі шкіл було величезне влучення в живу силу окупантів і знищили об'єкт. Школа повністю зруйнована, але там жили окупанти. Є інформація, що це були араби та сирійці. Там вони розташували комплекти снарядів і ракет. Все це підірвали", – зазначив активіст

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