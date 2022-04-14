Від початку війни піротехніки знешкодили майже 62 тисячі вибухонебезпечних предметів

Від початку війни піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій знешкодили 61 979 вибухонебезпечних предметів та обстежили територію площею 8 621 гектар.

Про це йдеться в оперативному зведенні щодо роботи піротехнічних підрозділів ДСНС на території країни, опублікованому 14 квітня.

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Кількість знешкоджених вибухонебезпечних предметів за добу

За даними підрозділу, лише за 13 квітня ДСНС виїжджали на об'єкти 111 разів. Протягом доби рятувальникам вдалося:

виявити, вилучити та знешкодити 3 976 вибухонебезпечних предметів,

знешкодити 5 авіаційних бомб,

обстежити територію площею 852,8 гектара.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали в:

Харківській області – 2 449 викликів,

Миколаївщині – 1085 викликів,

Київщині - 683 виклики,

Донеччині – 287 викликів,

Сумщині – 258 викликів.

Нагадаємо, що з початку широкомасштабного військового вторгнення Росії, на території України знешкоджено 61 979 вибухонебезпечних предметів та 417,4 кілограма вибухової речовини. У тому числі 1 933 авіаційні бомби.

У разі виявлення небезпечного предмета, ДСНС просить негайно звернутися за номером телефону 101.

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